不參加中國一帶一路峰會了...南韓：因未獲正式邀請

南韓方面決定不參加此次一帶一路高峰會，此前雙方曾為了互訪順序有過不同立場，圖為中國國家主席習近平（右）2022年11月15日於印尼峇里島會見南韓總統尹錫悅。（新華社）

中國即將在10月17日至18日舉辦第三屆一帶一路 峰會，各國出席狀況備受矚目。南韓 方面表示因沒收到邀請，所以不會參加峰會，南韓駐北京 使館官員並透露，沒有一位G7國家或其他主要西方國家的領導人參加本屆論壇。

中國外交部部長助理農融甫於9月底赴南韓首爾參加「中日韓高官會」，據俄羅斯衛星通訊社12日報導，南韓外交部指出，由於沒有收到正式邀請，該國政府將不派團赴北京參加第三屆「一帶一路」峰會，但期待繼續與中國開展互利合作。

報導援引南韓駐北京使館一位官員的說法表示，沒有一位G7國家或其他主要西方國家的領導人參加本屆論壇，「這顯然影響了首爾不派代表團參加北京論壇的決定」。另一位外交消息人士表示，此舉「象徵性地表明」南韓總統尹錫悅的新政府對北京政策的改變。

另據韓聯社報導，南韓外長朴振10日在國會國政監查會上提到，「推動韓美同盟和韓美日合作關係發展與推動韓中友好關係發展並不相悖」。他強調，南韓外交部將繼續致力於加強韓中之間的戰略溝通，在供應鏈合作等多個領域推動雙邊關係進一步發展。

至於11月的美國舊金山APEC峰會上，尹錫悅是否可能與中國國家主席習近平舉行雙邊會談？朴振則回應，若習近平出席會議，估計兩國領導人自然有機會會面。但目前並無確定的事宜，現階段沒有可以發布的消息。

中國與南韓領導人誰先到訪對方國家，近期成為雙方關係的焦點

據中國外交部國際經濟司司長李克新10日在記者會上公布的數據，目前已有來自130多個國家、30多個國際組織的代表確認參加一帶一路峰會。論壇期間的活動包括開幕式，互聯互通、綠色發展、數位經濟三場高級別論壇，以及關於貿易暢通、民心相通、智庫交流、廉潔絲路、地方合作、海洋合作的六場專題論壇，同時還將舉辦企業家大會。