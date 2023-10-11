我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英文不好找華人駕校 多人被坑簽錯合同 維權無門

「讓美國人及巴人離開加薩」 傳埃及拒設人道走廊

不參加中國一帶一路峰會了...南韓：因未獲正式邀請

記者廖士鋒／即時報導
南韓方面決定不參加此次一帶一路高峰會，此前雙方曾為了互訪順序有過不同立場，圖為中國國家主席習近平（右）2022年11月15日於印尼峇里島會見南韓總統尹錫悅。（新華社）
南韓方面決定不參加此次一帶一路高峰會，此前雙方曾為了互訪順序有過不同立場，圖為中國國家主席習近平（右）2022年11月15日於印尼峇里島會見南韓總統尹錫悅。（新華社）

中國即將在10月17日至18日舉辦第三屆一帶一路峰會，各國出席狀況備受矚目。南韓方面表示因沒收到邀請，所以不會參加峰會，南韓駐北京使館官員並透露，沒有一位G7國家或其他主要西方國家的領導人參加本屆論壇。

中國外交部部長助理農融甫於9月底赴南韓首爾參加「中日韓高官會」，據俄羅斯衛星通訊社12日報導，南韓外交部指出，由於沒有收到正式邀請，該國政府將不派團赴北京參加第三屆「一帶一路」峰會，但期待繼續與中國開展互利合作。

報導援引南韓駐北京使館一位官員的說法表示，沒有一位G7國家或其他主要西方國家的領導人參加本屆論壇，「這顯然影響了首爾不派代表團參加北京論壇的決定」。另一位外交消息人士表示，此舉「象徵性地表明」南韓總統尹錫悅的新政府對北京政策的改變。

另據韓聯社報導，南韓外長朴振10日在國會國政監查會上提到，「推動韓美同盟和韓美日合作關係發展與推動韓中友好關係發展並不相悖」。他強調，南韓外交部將繼續致力於加強韓中之間的戰略溝通，在供應鏈合作等多個領域推動雙邊關係進一步發展。

至於11月的美國舊金山APEC峰會上，尹錫悅是否可能與中國國家主席習近平舉行雙邊會談？朴振則回應，若習近平出席會議，估計兩國領導人自然有機會會面。但目前並無確定的事宜，現階段沒有可以發布的消息。

中國與南韓領導人誰先到訪對方國家，近期成為雙方關係的焦點

據中國外交部國際經濟司司長李克新10日在記者會上公布的數據，目前已有來自130多個國家、30多個國際組織的代表確認參加一帶一路峰會。論壇期間的活動包括開幕式，互聯互通、綠色發展、數位經濟三場高級別論壇，以及關於貿易暢通、民心相通、智庫交流、廉潔絲路、地方合作、海洋合作的六場專題論壇，同時還將舉辦企業家大會。

南韓 北京 一帶一路

上一則

中國高鐵推「靜音車廂」 可加購耳機、止鼾器 網友叫好

延伸閱讀

NBA／首位非北美出生裁判 南韓黃仁泰來美逐夢

NBA／首位非北美出生裁判 南韓黃仁泰來美逐夢
以巴衝突曝南韓國防威脅 尹政府欲停止與北韓軍事協議

以巴衝突曝南韓國防威脅 尹政府欲停止與北韓軍事協議
參院領袖舒默訪南韓 尹錫悅首次表態譴責哈瑪斯

參院領袖舒默訪南韓 尹錫悅首次表態譴責哈瑪斯
韓媒：以巴衝突加劇 三星、SK海力士憂半導體供應鏈亮「黃燈」

韓媒：以巴衝突加劇 三星、SK海力士憂半導體供應鏈亮「黃燈」

熱門新聞

中國有大學生因被餐廳收取「餐具費」，而直接將整組餐具帶回家。(圖／擷自《白鹿視頻》)

大學生被收餐具費「整組帶走」網讚：做了我不敢做的事

2023-10-03 13:37
伊斯蘭激進組織哈瑪斯攻擊以色列住棚節音樂祭，一名25歲以色列女學生光天化日遭擄走。中國媒體稱她是中以混血兒。（取自X平台）

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

2023-10-08 20:15
江蘇疑似有情侶上演森林活春宮，被防火指揮中心的監視器拍下並播放。（網傳視頻截圖）

情侶「野戰」防火監視全都錄 消防員直播：好刺激

2023-10-08 02:19
網上視頻顯示，一名女子被多名巴基斯坦激進組織哈瑪斯強制用摩托車帶離，過程中伴隨著暴力拖拽。(取材自X平台)

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

2023-10-10 10:41
馬諾2010年在相親節目「非誠勿擾」中，因一句「寧願坐在寶馬（BMW）裡哭，也不願坐在自行車上笑」發言走紅。（取材自微博）

「寧坐寶馬哭」拜金女13年後近況疑曝光 被控騙錢、騙房、騙感情

2023-10-08 09:00
網傳解放軍093型核動力潛艦沉沒台灣海峽，導致55官兵全數罹難。(取材自微博)

解放軍潛艦誤入自家陷阱出事 網傳導火線是蘋果智能手表

2023-10-10 09:11

超人氣

更多 >
2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿
密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助

密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助
紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意
甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票

甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票
治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫

治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫