中國駐澳洲大使：2023年是中澳關係「改善之年」

中國駐澳洲大使肖千。（歐新社）

中國駐澳洲 大使肖千11日表示，中國與澳洲關係現在是處於再出發、再啟航的重要時刻，並稱今年是中澳關係的「改善之年」。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）2022年5月上任後，力圖改善對中關係，他在今年9月更曾說將規畫訪問中國。此行將是澳洲總理自2016年以來首次訪中。

此外，艾班尼斯也證實，自2020年遭中國拘留三年多的澳洲籍華裔 記者成蕾 （Cheng Lei）獲釋，回到墨爾本家中。外界關注此事是否為中澳關係好轉的訊號。

中國官媒新華社報導，肖千今天出席亞洲協會澳分會「亞洲形勢高峰論壇」時表示，去年是中澳關係「穩定之年」，兩國領導人為雙邊關係未來指明了方向；今年是「交流、對話與改善之年」，兩國多領域、多層級實現交流互訪，雙方關係取得積極進展。

肖千表示，中澳關係重要且內容豐富，對未來有三個期待。一是期待雙方相互正確認知，中國把澳洲當夥伴，澳洲也沒有任何理由把中國看作威脅；二是期待雙方拓展務實合作，中國是澳洲最大貿易夥伴，務實合作惠及兩國人民，前景廣闊。

三是期待雙方妥善處理分歧，中澳應聚焦合作，本著相互尊重的態度管控分歧，推動兩國關係進一步改善發展，而不是讓分歧阻擋合作的步伐。