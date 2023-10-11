中國又傳學餐吃出老鼠頭 承包商辯稱是牛肉遭校方解約

華北理工大學日前發生「餐廳吃出鼠頭」事件，但供應商堅稱是「牛肉」。（圖／取自微博）

先前江西工業職業技術學院的「指鼠為鴨事件」，成為中國網路輿情沸騰。近日，位於河北唐山的華北理工大也竟發生「餐廳吃出鼠頭」事件，但餐廳承包商卻辯稱是牛肉，該校公告已與承包商解除委託經營合約，並將依法依規追究其相關責任。

港媒報導，有中國網友10日爆料，稱華北理工大學的學生疑似吃出鼠頭的異物，群組聊天顯示，10月10日11時22分，群組內有人發布幾張食物圖片，其中筷子夾住一塊深色的肉上有幾根毛。

該人稱，這份食物是室友才在學校餐廳買到，看起來像是老鼠頭，但餐廳承包商說是牛肉，群組內網友則懷疑肉上的毛像是鬍鬚。

華北理工大學後勤服務中心10日晚間發出公告，表示已與餐廳承包商解除委託經營合約，並將依法依規追究相關責任。

唐山市曹妃甸區市場監督管理局11日上午回應，市領導及區市監局局長10日晚，已帶隊前往現場調查核實此事，具體以官方通告為準。

紅星新聞報導，事件曝光後，校方立即與吃出鼠頭的當事人取得聯繫，並介入調查此事，餐廳涉事窗口已關閉。

一名華北理工大學學生的學生家長表示，此事應當嚴查，若屬實，家長非常擔心學生食用後危害身體健康，並希望學校追究食堂承辦方責任，甚至應更換承包方。

報導提到，涉事的寧波江徽美食餐飲對外的宣傳資料顯示，是一家綜合性團膳管理服務單位，註冊資金人民幣5,180萬元（約為709萬美元），主業有團膳餐飲服務、食品原材料配送、蔬菜 種植、畜牧養殖、酒店、超市、物業管理等，為數十家高校、中小學校、政府機關、企事業單位、醫院系統等提供高品質的團餐服務。

今年6月，江西工業職業技術學院曾有學生在飯菜內吃出「鼠頭」異物，學校一度「指鼠為鴨」的掩飾態度在中國引發網路撻伐。幾個月過去，大學食安問題依舊嚴重，網友諷刺表示，已非首次「有什麼大驚小怪的」。