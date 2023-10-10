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中國首代造車新勢力威馬汽車 申請破產審查

記者謝守真／即時報導
中國造車新勢力之一的威馬汽車科技集團有限公司，傳出已於日前正式申請破產審查。（圖／取自第一財經）
中國造車新勢力之一的威馬汽車科技集團有限公司，傳出已於日前正式申請破產審查。（圖／取自第一財經）

中國又一造車新勢力倒下！曾紅極一時的中國車企威馬汽車，幾經掙扎後還是撐不住了。中國商業資訊平台天眼查App顯示，10月9日，威馬汽車科技集團有限公司新增一則破產審查案件，申請人正是該公司本身。該案經辦法院為上海市第三中級人民法院。

據第一財經報導，在此之前，威馬汽車已有逾21條被執行訊息，被執行總金額超過人民幣1億元。此外還存在多條股權凍結信息，其持有的多家公司股權已被凍結。其中，威馬汽車最近一條的被執行資訊，立案日期就在10月8日，執行標的僅5,216元。

威馬汽車成立於2012年5月，法定代表人為沈暉，註冊資本額人民幣60億元，由蘇州威馬智慧出行科技有限公司全資持股。威馬曾是中國境內第一批實現量產交付的造車新勢力企業之一，曾與蔚來汽車和小鵬汽車並列為「新勢力三巨頭」，推出過EX5等多款車型，銷量風光一時。

但此後由於多種原因，威馬後來銷量不斷下滑，資金周轉不濟，逐漸與其他造車新勢力拉開差距。2022年11月，威馬汽車就流出一封內部信件，透露出為緩解資金壓力，該公司管理層帶頭主動降薪5成、一般員工降薪3成、停發年終獎、停產、總部大樓拖欠租金等相關負面訊息。

今年1月12日，威馬創辦人兼執行長沈暉在微博上發文稱，「活下去，像牲口一樣地活下去」。同日，威馬宣布擬通過反向收購港股上市公司Apollo出行登陸港交所。這是威馬汽車2022年在港股IPO失敗後又一次上市嘗試。另，據乘聯會數據顯示，2022年，威馬累計交車量不到3萬輛，今年該數值已呈歸零。

值得注意的是，9月時，美股上市公司開心汽車才宣布已和威馬簽署了非約束性併購意向書，計劃增發一定數量的新股併購其股東持有的100%股權。

此外，報導指出，此前有消息傳出沈暉已離開中國。不過，9月10日時，沈暉曾在微博回應「出走」的相關傳聞，僅透露是出差去慕尼黑，之後再前往紐約。

微博 租金 破產

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