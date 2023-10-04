打擊毒品供應鏈 美國再度制裁中國25個實體和個人

芬太尼是美國面臨最致命的毒品威脅，去年有超過十萬人因此喪命。（路透）

美國打擊毒品 芬太尼又有最新動作。財政部 指控全球28個實體和個人涉嫌全球毒品貿易，並對其實施制裁，其中包含中國12家實體和13名個人，劍指非法販運芬太尼（Fentanyl）的中國大型網絡。

據財政部新聞稿，被制裁的對象還包含了加拿大的二家實體和一名個人。他們被禁止使用美國金融系統，美國人也不得與之進行交易。財政部還查明和封禁了十餘個與這些行為體有關的虛擬貨幣錢包。美財政部副部長尼爾森更表示，將擴大目標範圍，追查從毒品銷售中獲益的被制裁對象的朋友和家人。

美國之音報導，3日記者會上，除財政部宣布最新制裁，司法部 、國土安全部、緝毒局等部門官員亦出席，共同發布對芬太尼供應鏈採取的應對措施。報導指出，這是美國政府目前打擊芬太尼所採取的最大規模跨部門行動之一。

司法部當天公布了對中國公司及其雇員的八項起訴書，他們被指控的罪行與生產銷售芬太尼、阿片類物質及前體化學品等，這是繼今年6月後第二組起訴行為。緝毒局則稱，幾乎所有製造芬太尼所需的前體化學品都來自中國。

司法部長加蘭德（Merrick Garland）表示，「全球芬太尼供應鏈以美國人的死亡而告終，而往往始於中國的化學公司」。他強調，美國政府致力於打破該供應鏈的每個環節，會將販運芬太尼的人繩之以法。

截至昨日，北京當局尚未針對美國新一波制裁作出回應。在今年6月美國以銷售芬太尼設備為由，制裁中國的實體和個人時，中國商務部曾批評美方轉嫁自身治理不力責任，中方對此堅決反對，強調將堅定維護中國企業和個人的合法權益。中國駐美使館則質疑，美國一方面希望中方恢復禁毒合作，一方面又祭出制裁，中方予以強烈譴責。

外媒7月中曾引述知情人士報導指，美國考慮取消對中國公安部門轄下物證鑑定中心的制裁，以換取美中聯合打擊芬太尼，但國務院發言人米勒否認了此說法，並稱中國在打擊芬太尼議題上，的確對美國發出一些正面訊號，但目前未定案。

芬太尼是美國面臨最致命的毒品威脅，只要兩毫克的劑量就足以讓一個成年人死亡。美司法部指出，芬太尼是18至49歲美國人死亡的主因，同時，芬太尼的氾濫加劇了美國人因藥物過量致死，去年有超過十萬人因此喪命。