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中國恒大復牌大漲逾9% 恒大物業升近7%

記者謝守真／即時報導
中國恒大、恒大物業於3日復牌後，股價均出現大幅上漲。（路透）
中國恒大、恒大物業於3日復牌後，股價均出現大幅上漲。（路透）

「恒大系」港股9月28日集體暫停交易後，中國恒大和恒大物業於北京時間10月3日重新在港交所恢復交易。周二港股開盤，中國恒大上漲超過9%，恒大物業漲幅也近7%。

中國恒大2日晚間公告，該公司接獲相關部門通知，其執行董事及董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。董事會認為公司目前不存在需要公布的其他內幕消息，因此向聯交所申請由2023年10月3日上午9時起正式復牌。

中國恒大復牌後，逆市高開9.4%，開報港幣0.35港元，恒大物業則上升6.8%，開報港幣0.63元。不過，恒大汽車於9月28日與同系股份一同停牌，但至今尚未發復牌公告。

9月27日收盤時，中國恒大總市值僅剩港幣42億元，恒大汽車市值61億元，恒大物業總市值64億元。三家恒大系公司總市值合計只有167億元。而在許家印和公司多位高層被帶走調查後，恒大已遇阻的境外債重組再添變數，其境外債總額超過190億美元。

華爾街日報指出，在中國經濟面臨的一系列問題中，房地產市場疲軟是最大的問題，而恒大集團近日的最新波折則給中國經濟狠狠潑了盆冷水，亦顯現中國龐大房地產市場及經濟的長期低迷遠未結束。

有經濟學家認為，恒大面臨的新挑戰突顯出，中國深陷困境的房地產市場可能會在未來數月甚至數年拖累經濟增長。房地產市場佔中國經濟的比重高達四分之一。

諮詢公司凱投宏觀的中國經濟主管Julian Evans-Pritchard表示，一些初步跡象表明，中國正在走出停滯期，經濟可能正在恢復增長，但中國恒大的新麻煩提醒所有人，民營開發商仍深陷困境。

恒大集團 房地產 北京

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