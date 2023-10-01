普亭向習近平發賀電 稱「普習會」可保障全球安全

圖為2022年2月，習近平（右）會晤俄國總統普亭。（路透）

天是中共建政74週年，俄羅斯總統普亭 向中共領導人習近平 發出賀電，稱即將在「一帶一路 」論壇期間舉行的「普習會」除將進一步加強俄中關係，更將保障全球安全與穩定。

俄羅斯衛星通訊社今天報導，克里姆林宮官網發布普亭（Vladimir Putin）致習近平的賀電，普亭稱習近平為「尊敬的習近平先生，親愛的朋友」。

普亭誇在習近平領導下，中國沿著社會經濟和科技發展道路穩步前進，鞏固自身在國際舞台中的地位，積極參與解決地區和全球議程中的重大問題。

普亭說，俄中關係是全面戰略合作夥伴關係。莫斯科與北京在所有領域進行卓有成效的合作，在國際事務中有效協調努力。相信即將在「一帶一路」國際論壇期間舉行的兩國領導人會晤將有助於進一步加強俄中全面建設性關係，造福兩國友好人民，保障歐亞大陸和全球的安全與穩定。

中國外交部發言人毛寧9月19日表示，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於今年10月在北京舉辦，高峰論壇期間的活動包括開幕式，互聯互通、綠色發展、數字經濟三場高級別論壇，同時還將舉辦企業家大會。指截至目前，有110多個國家的代表確認與會。