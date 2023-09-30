許家印「前妻」丁玉梅傳離境 持有加拿大護照

中國恆大董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被採取強制措施。中新社

中國恆大 董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被採取強制措施，此前傳出他已與配偶丁玉梅技術性離婚。據報導，丁玉梅7月已從香港 離境不知去向，官方資料顯示，她持有加拿大 護照。

許家印被中國當局拿下後，外界關切丁玉梅已分割取得鉅額資產遠走高飛。

騰訊新聞28日報導，7月下旬從知情人士獲悉，許家印的「前妻」丁玉梅在得知中國有企業家因許家印被邊控後，隨即買了機票離開香港。在此之前，她一直在香港協助有關機構進行恆大的債務重組事宜。丁玉梅現在身處何處，暫不知曉。

每日經濟新聞29日報導，查詢香港公司註冊處訊息發現，丁玉梅在天欣控股有限公司擔任股東，持有加拿大護照。

中國國家移民局服務熱線昨晚表示，如果是持有加拿大護照，肯定是先入籍，但是否已經註銷中國國籍或戶籍，需要到具體相關部門查詢。

恆大汽車8月14日一份公告，引發外界質疑許家印與丁玉梅藉由技術性離婚進行脫產與切割債務。此前都被列為許家印配偶的丁玉梅，變成「獨立於本公司及其關聯人士的協力廠商」，她還持有中國恆大已發行股份總數約5.99%。

此外，恆大物業今年6月延遲刊發的2022年度報告中，仍稱丁玉梅為「許太太」，且其持有權益的身分表述為「配偶權益」；但在2023年中期報告當中，已經沒有「許太太」或「丁玉梅」的字眼。

中國與加拿大迄今未簽訂引渡條約，但此前曾有加方認定來自中國的詐欺犯存在違法事實予以驅逐出境，因而被遣返中國的案例。