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中國估「十一」近9億人出遊 創收逾1072億

記者陳政錄／即時報導
中國中秋、十一長假29日啟動，大批旅客聚集各大火車站。圖為湖北漢口站候車大廳的旅客。（新華社）
中國中秋、十一長假29日啟動，大批旅客聚集各大火車站。圖為湖北漢口站候車大廳的旅客。（新華社）

中國大陸迎來疫情解封後首個「十一」假期，適逢中秋，共有八天連假。據大陸文化和旅遊部（文旅部）30日發布訊息，今年十一假期大陸全國國內旅遊出遊預計達8.96億人次，年增86%，實現大陸國內旅遊收入人民幣7,825億元（約1072億美元），年增138%。

據中新社引述中國文旅部預測，在今年中秋和十一相連的八天假期裡，長三角、珠三角地區像上海、蘇州等熱門旅遊城市的文旅市場異常火爆，飯店、機票等訂單量已比去年同期增加了至少五倍。

文旅部稱，許多城市也加大旅遊市場的產品供給力度，尤其是城市各具特色的旅遊休閒街區，不僅是帶動城市擴內需、促進消費的重要引擎，也成為展現一個城市文化與形象的重要窗口。

另據線上旅遊平台飛豬數據顯示，假期首日29日，國內遊出行規模已遠超2019年同期，機票、酒店等同比2019年取得雙位數及以上的成長；中國國鐵集團通報，29日，全國鐵路發送旅客2,009.8萬人次，單日旅客發送量創歷史新高，也是歷史上首次突破2,000萬人次，到30日，全國鐵路預計發送旅客1,760萬人次，持續維持高檔。

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