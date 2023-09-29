中國8天中秋國慶連假今登場 多地鐵路公路客流或創新高

中國長達8天的中秋國慶連假29日登場，連假首日全國鐵路客流上看2,020萬人次，是這個假期客流的最高峰，多地也預估客流或突破歷史極值。圖為示意圖。（取自觀察者網）

中國長達8天的中秋國慶連假今（29日）起登場，根據先前火熱的售票情況預測，連假首日中國全國鐵路客流或上看2,020萬人次，是這個假期客流的最高峰，計畫開航客運列車1萬2,508列，其中加開班次就有1,841列。

綜合央視、觀察者網報導，民眾出行意願與需求旺盛，從區域上看，京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝地區都是出遊熱門地，多地鐵 路局也預估29日客流或突破歷史最高紀錄。

長三角鐵路預計發送旅客350萬人次，比2019年同期增長超過六成；國鐵北京局預計發送旅客164萬人，國鐵武漢局預計發送旅客100萬人次，西安鐵路預計發送旅客75萬人次，國鐵南寧局預計發送旅客75萬人次，預計都將是該地史上最高紀錄。成都各大火車站29日也將迎來本次假期客流最高峰，或將突破成都東站、成都南站等站歷史最高客流。

中國鐵路國慶黃金周運輸自27日起就已啟動，從9月27日至10月8日。國鐵預估，在此期間，全國鐵路預計發送旅客1.9億人次，日均發送旅客1,583萬人次，9月29日為客流最高峰，預計發送旅客超過2,000萬人次。

根據微信 公眾號「中國鐵路」消息，28日，鐵路已迎來連假前客流小高峰，全國鐵路預計發送旅客1,550萬人次，開行客運列車1萬2,386列，其中加開臨時旅客列車1,776列。

高速公路流量29日同樣有望突破歷史最高值，預計達到6,600萬輛次，而日均流量為5,700萬至5,800萬輛次，較2022年同期成長46%至49%。中國交通運輸部相關負責人說明，由於連假與杭州亞運 後半段賽程高度重疊，公眾旅遊、探親、觀賽等出行需求十分旺盛，公路跨省長距離出行將顯著增加。

該負責人並指出，這次連假期間，全社會跨區域人員流動量（包括營業性客運量、高速公路及普通國省道小客車出行量）將達20.5億人次，日均約2.57億人次，較2022年同期平均成長58.8%。鐵路、公路、水路、民航營業性客運量將全面回升，營業性客運總量或將達4.9億人次，較2022年同期日均成長78.6%。

另外，出入境也將迎來客流高峰。根據邊境檢查部門的說法，預計從29日10點到12點，16點到23點將出現旅客集中出入境高峰。而在深圳灣口岸，預計出入境客流量將會超過90萬人次，最高峰單日可達13萬人次。