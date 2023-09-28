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恒大許家印二兒子也被帶走 旗下港股再停牌

中國新聞組／北京29日電
中國恒大董事會主席許家印被採取強制措施，大陸刑事法律專家認為，可能涉嫌多項罪名。(路透)
中國恒大董事會主席許家印被採取強制措施，大陸刑事法律專家認為，可能涉嫌多項罪名。(路透)

未公開露面已兩個月的中國恒大董事會主席許家印，昨天被公司證實已因涉嫌違法犯罪，被依法採取強制措施。被帶走「協助調查」的還有許家印主導恒大財富工作的二兒子許滕鶴。恒大系中國恒大、恒大汽車、恒大物業昨早開市前停牌。市場人士分析，許家印可能涉及多個罪名需一段時間釐清；恒大重組料將擱置，最終若破產，將嚴重衝擊中國房市和整體經濟。

中國恒大昨（28）日晚間在港交所公告證實，其執行董事及董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。據第一財經引述知情人士稱，許家印父子是在本月稍早一個凌晨被從其寓所帶走「協助調查」，當時住所裡有數名保鑣和管家，過程平靜迅速。至於許家印另一個兒子許智健則未提及。

此前傳出許家印已遭中國警方「監視居住」在北京居所，部分行動自由遭到限制。他的得力助手也相繼被帶走調查，加上恒大的融資管道被官方堵住，債務重組也被擱置。由於恒大涉非法集資規模非常大，顯示中國當局對恒大開始收網，不僅搖搖欲墜的金融帝國恐面臨瓦解，也衝擊正在振興中的中國房市。

據紅星新聞報導，許家印最後一次公開露面在兩個月前。7月24日下午5時，許家印組織召開恒大保交樓會議，在會中詢問幾個地區公司保交樓情況。

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