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美元霸權難撼動 中經濟學家：人民幣國際化道阻且長

記者黃雅慧／即時報導
銀科控股首席經濟學家夏春表示，多種因素導致美元持續享有霸權，人民幣國際化道阻且長。(路透)
銀科控股首席經濟學家夏春表示，多種因素導致美元持續享有霸權，人民幣國際化道阻且長。(路透)

美元國際威信或正下降，人民幣國際化乘勝追擊，但銀科控股首席經濟學家夏春26日在第一財經旗下「一財號」刊文認為，美元霸權在可預見的中長期內仍將繼續存在。人民幣國際化可以謂「任重道遠」、「道阻且長」。他判斷世界未來可能會演化成兩大體系：一種是美元，另一種體系是人民幣或數位貨幣作為儲備貨幣。

夏春分析美元霸權仍將存在的五個因素：一是全球面臨「安全資產荒」以及全球的「過度儲蓄」行為，形成對美債和美元的巨大需求；二是美國扮演世界銀行家和風險投資家的角色，而在經濟衰退時期，美元遭擠兌，美國同時扮演世界保險公司的角色；

三是與美元地位對等的美股在2008年金融危機後，表現一枝獨秀，而美國之外的全球股票市場，到現在還在原地徘徊；四是有觀點認為「美元武器化」可提升美元作為抵押品的價值，為外資提供保障的國家更願意儲備美元；

五是中國的資本帳戶不可兌換，國際金融開放程度明顯落後，雖然能避免資本外逃和金融危機，但也帶來了中國國內金融市場「過度發達」，房地產和股市泡沫等一系列問題。

但夏春也指出，由於三個「特里芬難題」，美元霸權地位終將被削弱：一是美元作為安全資產，引發資金流入，其他條件不變時，會壓低美國利率，推高美元匯率，壓低產出，導致長期貿易赤字，美元就會貶值；二是未來美國經濟相對全球將變得太小，美元越來越高的債務將導致美元貶值，美元主導地位就會下降；三是如果美國是安全資產的唯一提供者，這將壓低美元投資的收益率。

夏春認為，從美元債務增長速度來看，加上對照歷史經驗，美元霸權可能是一種例外而不是一種常態。而人民幣崛起，中國則需要借鑒美國成功的經驗，同時避免美國的教訓。

夏春提醒，歷史經驗顯示，多種主導貨幣並存很可能引發金融不穩定和危機。當試圖提升人民幣國際地位時，也需要預防這種不穩定性。

今年以來，新興國家紛提出要擺脫對美元的依賴，今年8月的金磚國家高峰會前後，「去美元化」聲浪升溫，但事後峰會討論本幣結算，也承認無法去美元化是現實。

此前，英國智庫「官方貨幣與金融機構論壇」（OMFIF）研究指出，合計管理5兆美元資產的受調央行預期，10年後美元儲備的佔比僅從目前的58％微降到54％，甚至有16％受調央行打算在往後數年增持美元。這意味美元在未來十年依舊是世界最主要的儲備貨幣。

貨幣 投資 央行

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