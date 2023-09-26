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中美關係緊張 但北京學者稱已建構互動基本架構

中央社台北26日電
中美關係近來緊張加劇，但北京學者曹辛分析，其實中美兩國近期經多個回合交手，實際上已建構未來中美關係的互動基本架構。（美聯社）
中美關係近來緊張加劇，但北京學者曹辛分析，其實中美兩國近期經多個回合交手，實際上已建構未來中美關係的互動基本架構。（美聯社）

中美關係近來緊張加劇，但北京學者曹辛分析，其實中美兩國近期經多個回合交手，實際上已建構未來中美關係的互動基本架構，也就是「小院高牆加正常經貿」，同時管控雙邊衝突。

自由亞洲電台（RFA）2022年1月間報導，「小院高牆」（small yard, high fence）是華府智庫「新美國基金會」（New America Foundation）資安政策專家塞克斯（Samm Sacks）於2018年提出的概念。

這一概念是指，在科技競爭範疇，應由美國政府界定與國家安全直接相關的特定技術和研究領域（即小院），並劃定適當的戰略邊界（即高牆），凡「小院」內的核心技術政府應嚴密封鎖，其他的高科技領域可開放。

英國金融時報25日刊登察哈爾學會國際輿情研究中心秘書長曹辛的分析文章指出，美國商務部22日公布「晶片法」（Chips and Science Act）最終施行細則，以免中俄因染指美國對半導體產業和製造業的補貼而獲利。

與此同時，中美兩國財政部當天同時宣布成立「經濟領域工作組」，分別由中國副總理何立峰和美國財政部長葉倫（Janet Yellen）領銜。

雙邊政治關係方面，中共中央政治局委員、外事辦主任兼外長王毅日前在馬爾他會晤白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）；不久，中國國家副主席韓正藉聯合國大會的機會，會見美國國務卿布林肯（Antony

Blinken）。

曹辛說，綜上所述，中美兩國實際上已勾勒「小院高牆加正常經貿」的景象，往後一段時間裡，這就是未來中美兩國經貿關係的基本互動架構。

至於中美經濟領域工作組的建構，曹辛直言，形同否定美國前總統川普（Donald Trump）執政期間的對中國經貿政策，因2018年川普放棄雙方的定期會面機制。

儘管如此，曹辛表示，管控衝突仍非常必要，當前台灣仍是影響中美關係最迫切的議題，王毅會布林肯特別強調，台灣是中美關係第一條不可逾越的紅線。

他說，布林肯則「強調了維護台灣海峽兩岸和平與穩定的重要性」，考量當今台灣不可能宣布獨立，因此雙方觀點並不衝突。

曹辛指出，中美只有先管控衝突，並在此基礎上保持日常經貿關係，才能維護中美關係的「小院高牆加正常經貿；同時管控雙邊衝突」的基本架構，如此中美關係才能真正穩定下來。

布林肯 王毅 財政部

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