杭州亞運男籃開打 台灣香港會歌觀眾反應成有趣對比

杭州亞運男籃賽事今天開打，台灣隊要爭取分組前2晉級8強賽，今天首戰先與香港隊交手。圖為場館示意圖，非賽事現場。（中新社）

杭州亞運 男籃賽事今天開打，台灣隊要爭取分組前2晉級8強賽，今天首戰先與香港 隊交手，賽前在場館內播放雙方會歌時，台灣會歌與香港會歌播畢後，現場觀眾的「冷熱差」形成有趣小花絮。

杭州亞運男子5對5籃球共有16隊參賽、分為4組，台灣男籃在預賽和地主中國、香港（遞補黎巴嫩）、蒙古同組，取分組前2晉級8強賽。台灣男籃代表隊已集訓超過3個月，不過「新台灣人」阿提諾（William Artino）能否參賽，直到昨天技術會議上，才確認阿提諾能上場。

台灣隊今天首戰先發名單為林庭謙、盧峻翔、劉錚、阿提諾與曾文鼎，在浙江大學（紫金港校區）體育館現場擠進了近滿場觀眾。雖然今天沒有地主中國隊，不過賽前大會播放了雙方會歌，先放完台灣會歌（國旗歌）之後，全場觀眾鴉雀無聲，不過放香港會歌（中國國歌）之後全場觀眾就歡聲鼓動，形成有趣對比。

不過在賽前大會介紹球員名單時，老將曾文鼎出場時也得到中國觀眾掌聲，而比賽中兩隊進球時，中國觀眾不管是哪隊進球，都會興奮鼓掌、大喊，只是香港隊進球時聲音還是更大。