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華為HarmonyOS NEXT發布 「純鴻蒙」時代開啟？

記者黃雅慧／即時報導
華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東在發布會開頭表示，HarmonyOS 4發布後，短短一個多月升級用戶已經超過6千萬。圖取自官方直播視頻
華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東在發布會開頭表示，HarmonyOS 4發布後，短短一個多月升級用戶已經超過6千萬。圖取自官方直播視頻

華為秋季發布會25日在深圳舉行，華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東表示，鴻蒙HarmonyOS NEXT發布，鴻蒙原生應用全面啟動。第一財經報導，這意味華為的系統底層全線自研，並剔除了Linux內核與安卓AOSP代碼，「純鴻蒙」時代將開啟。

「NEXT版本就是純鴻蒙的了，這意味著華為在操作系統上一步一步往前走了。」發布會現場一位開發者通過第一財經表示，HarmonyOS NEXT僅支持HarmonyOS內核與對應應用。這意味剔除了安卓系統代碼。不過華為官方並未對這一消息做出進一步回應。

影片來源：youtube/森遊記

AOSP，全稱「AndroidOpen SourceProject」，中文為「Android開放源代碼項目」。發起者是谷歌，主要用途是設計行動設備的系統。

華為方面在發布會上表示，HarmonyOS NEXT將全速推進鴻蒙原生應用開發，目前華為已與合作夥伴和開發者在社交、影音、遊戲、資訊、金融等18個領域全面展開合作。華為稱，為此已培養數百萬鴻蒙人才，投入百億資金支持夥伴發展。

余承東表示，HarmonyOS 4發布後，短短一個多月升級用戶已經超過6千萬，成為史上升級速度最快的HarmonyOS版本。華為方面說，HarmonyOS NEXT開發者預覽版將在2024年第一季面向開發者開放。

公開資料顯示，華為在2012年開始規劃自有操作系統鴻蒙，並於2019年8月的開發者大會上正式公布；2020年8月已應用至華為智慧屏、手錶上，緊接著其他品牌如美的、九陽等也搭載鴻蒙系統。此後華為陸續發布更多設備搭載鴻蒙，包括電動車等。

華為鴻蒙是獨立於安卓、iOS的操作系統。性能上不弱於安卓系統，華為還為基於安卓生態開發的應用能夠平穩遷移到鴻蒙OS上做好銜接，將相關系統及應用遷移到鴻蒙OS上，差不多兩天就可以完成遷移及部署。

華為 安卓 Android

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