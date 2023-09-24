經濟衰退破財 中國投資人紛出脫海外房產圖彌補

中國最大民營房企碧桂園負債達1960億美元，財務狀況岌岌可危，在馬來西亞投資千億美元開發的建案「森林城市」原已銷售欠佳，有如鬼城，如今前景恐更悲觀。(Getty Images)

中國經濟高速發展期間，不少富人及中產階級曾大舉購買海外房產，作為投資 或棲身之用。但港媒報導，在中國經濟衰退損及財務下，這些人士近來紛紛出脫他們投資的海外房產，以彌補在國內的 損失。

香港南華早報報導，2017至2018年間，廣東的海外房產仲介業者姚先生（Stephen Yao）曾為不少中國投資人在泰國 大舉購買公寓。如今，他卻在幫200多名以中產家庭為主的中國買家，出售泰國的房產。

姚先生表示，在泰國買房的投資人，多數是中國二線城市的普通中產階級家庭，主要從事旅遊、出口和服務業。但自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，這些投資人的收入大減，而手上的國內房產市值也同步下降。

他指出，這些中產階級投資人中，一部分已經無力持有海外房產投資，他們迫切需要現金解決其自身的財務問題，例如企業倒閉、裁員和貸款違約。

但姚先生說，為這些海外房產找到新的買家並不容易。從今年3月至今，在他協助出售的200多戶公寓中，只有6戶是由中國買家接手。理由是泰國中古屋市場已相當飽和，當地人和外國投資者都不願購買中古屋，他的銷售目標仍放在想把財富轉移到國外的中國中產階級。

根據報導，自2010年中期起，泰國、馬來西亞、越南乃至日本 的公寓，在中國成為熱門投資標的，吸引渴望在海外投資和生活的中國中產階級購置。

報導指出，除了中國投資人自身財務出問題外，這些這些房產正面臨跌價所產生的虧損。中國龍頭房產商碧桂園在馬來西亞柔佛州耗費鉅資興建的「森林城市」，就是一例。

在「森林城市」買房的中國投資者李小姐（Patricia Li）表示，當地規畫供70萬人居住，但現在居住的卻不到1%，看起來更像是一座「鬼城」，建商承諾的繁華住宅和商業區並未成形，街上、商店和屋子裡空無一人。

李小姐指出，「森林城市」的房價從每平方公尺人民幣1.8萬元（約2465美元）跌到了6000元（約821美元），許多人都想出脫解套。然而，除非能找到中國買家，否則當地人和他國買家都對「森林城市」不感興趣。

除了東南亞，投資日本房產的中國投資人也蒙受損失。業界人士表示，像是投資日本民宿者就是一例，原因是中國的遊客還沒有回流日本。