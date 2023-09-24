恒大境外重組不順 最新公告稱無法滿足新票據發行資格

恒大集團24日發布最新公告指出，目前集團無法滿足新票據發行資格。（路透）

中國恒大24日晚間在港交所發布公告稱，鑒於恒大地產正在被立案調查，恒大集團 目前情況無法滿足新票據的發行資格。

21世紀經濟報導，接近恒大集團境外債務重組 的知情人士表示，目前來看，恒大集團境外債重組進展不如預期。分析則認為恒大原先擬以新債換舊債的路子可能行不通。

此前，中國恒大在22日發布公告稱，因銷售情況不如預期，取消原定於近期舉行的有關建議重組的相關協議安排會議。而新近發布的公告也是相關協議安排會議被取消的一個註腳。

知情人士指出，目前恒大集團境外債務重組方案中，核心協議安排是通過恒大集團發行可交債、可轉債與普通票據的形式來實現重組，即通過「新債換舊債」來實現「時間換空間」，並通過上述證券工具降低財務槓桿。

該名人士續指，目前恒大集團境外重組不順，主要原因在於市場反應比較複雜，一方面其他部分組別的境外債權人，尤其是專業投資機構通過投反對票的形式來表達對原先方案的異議，以致重組方案未獲足夠支持；另一方面恒大集團近期負面新聞纏身，加上持續不斷披露的被強制執行和訴訟情況，都在不斷推升境內外各方對恒大持續經營能力和管理層誠信的疑慮。

知名券商機構負責人通過21世紀經濟報導表示，目前存在被立案調查疊加主體嚴重失信等情況的企業要發行新債券 ，在監管層面得到認可的難度極大。目前恒大的各種訊息和經營情況幾乎已經是「明牌」，想要暗度陳倉幾無可能。因此恒大要通過發行債券來推動境外債重組的思路需要調整，因為這可能關聯到恒大物業和恒大汽車這兩家「恒大系」境外上市主體，所以預計難度會很大。

每日經濟新聞報導，天眼查App在21日資訊顯示，近日恒大地產集團有限公司新增3條被執行人訊息，執行標的合計人民幣9.8億餘元，涉及票據追索權糾紛等，執行法院為哈爾濱市中級人民法院、唐山市路北區人民法院、宿遷市宿城區人民法院。

風險信息顯示，目前恒大地產集團有限公司存在超590條被執行人訊息，被執行總金額超人民幣560億元，此外還存在多條限制消費令、失信被執行人（老賴）和終本案件訊息。

而恒大集團在8月新發布財報顯示，公司總負債18,338.19億元，總資產14,685.57億元，已資不抵債。