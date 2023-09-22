我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3大車廠罷工升級 擴及配送中心 增至20州38地點

馬斯克加碼10萬拉下潘正義 要他為金山衰敗負責

疑因中印主權爭議 3位印度選手參加杭州亞運受阻

記者陳宥菘／即時報導
杭州亞運將於23日登場，卻傳出有3名印度選手因來自中印主權爭議的「阿魯納恰爾邦」地區，遭中國拒絕入境。圖為賽事地點之一的杭州奧體中心。(新華社)
杭州亞運將於23日登場，卻傳出有3名印度選手因來自中印主權爭議的「阿魯納恰爾邦」地區，遭中國拒絕入境。圖為賽事地點之一的杭州奧體中心。(新華社)

杭州亞運將在今日登場，不過印度外交部22日指控，有印度選手因未能取得入境中國的許可文件，無法入境中國，比賽恐報銷，而這一切都源起於中印領土主權爭議。印度外交部為此向中方強烈抗議，印度體育部長塔庫爾也取消原定訪華行程，不出席本屆亞運。

香港01報導，印度外交部22日表示，印度3名來自阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）的女子武術選手20日因未能取得入境中國的許可文件，無法到杭州參加亞運。

據指出，3人原定在20日晚間與印度武術隊另外8人一同從新德里飛往香港，再轉往杭州，但發現無法下載入境驗證使用、可充當簽證的認證卡，意即無法入境中國，因此團隊決定不讓她們登機，目前暫居於印度體育局轄下宿舍，等候問題解決。而其他隊員並未遇上同樣問題。

亞奧理事會則說，中國沒有拒絕此3人入境，這3名印度運動員已獲得進入中國的簽證，並已開通亞運註冊卡，只是他們並不接受「另紙簽證」，亞奧理事會正在與中、印兩國政府進行商議。

所謂的「另紙簽證」，是指中方不在印度居民護照上加蓋簽證，而是發放單獨貼在護照上的旅行文件。印度方面認為，陸方此做法是質疑其對這地區的主權。而阿魯納恰爾邦（陸方稱藏南地區）確實為中印主權爭議地區，外媒指出，另紙簽證已成為中國用來強調擁有主權的政治工具。

美國之音報導，印度阿魯納恰爾邦邦長表示，北京的行為違反了既定的外交規範，完全無視體育精神。阿魯納恰爾邦的人民，作為印度不可分割的一部分，堅定支持我們的運動員，強烈反對中國的可惡決定。

中國外交部發言人毛寧22日回應指，中國政府從不承認所謂「阿魯納恰爾邦」，「藏南地區」是中國領土的一部份。她並稱，杭州亞運是北京冬奧後在中國舉辦的又一次大型高水平綜合運動會，作為東道國，中國歡迎各國運動員「持合法證件」來杭州參加亞運。

據報導，這並非中印首次因「另紙簽證」議題出現爭執。今年7月成都世大運，印度曾指責中國向來自阿魯納恰爾邦的印度武術選手發出「另紙簽證」，向中方強烈抗議，並阻止全隊武術選手登機。

印度 簽證 運動員

上一則

韓旭長太高無緣杭州亞運掌旗官 網罵：找對象還找旗手

下一則

銷售不如預期 中國恒大取消下周債務重組會議

延伸閱讀

加國控印度特務殺錫克教領袖 美表態籲合作調查

加國控印度特務殺錫克教領袖 美表態籲合作調查
金融時報：拜登向莫迪關切錫克教領袖遇刺事件

金融時報：拜登向莫迪關切錫克教領袖遇刺事件
握有情資？杜魯多重申有「可靠理由」指印度涉及錫克教領袖遇刺

握有情資？杜魯多重申有「可靠理由」指印度涉及錫克教領袖遇刺
互逐外交官後 印度停發加拿大公民簽證

互逐外交官後 印度停發加拿大公民簽證

熱門新聞

澳洲1智庫發布尖端技術研究的國家競爭力排名，中國被指在19領域排在首位，領先美歐日。(取材自日經中文網)

澳智庫揭中國19項尖端技術全球領先 為什麼中媒不高興了

2023-09-16 06:30
28歲的中國青年張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」，後來花了8年才拿到博士學位。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩人民幣幾千元，父母不時匯錢接濟。(截取自九派新聞)

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

2023-09-20 11:01
華為最新旗艦手機Mate 60 Pro搭載中國國產晶片引發關注。（路透）

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

2023-09-16 02:37
華爾街日報19日獨家披露，中國高層官員被告知，中共黨內調查發現前外交部長秦剛擔任駐美大使時發生了婚外情，而且時間是持續了整個任期。（路透資料照片）

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

2023-09-19 04:17
「中國第一網紅」李子柒在頻道停更逾2年後，近日無預警回歸鏡頭前拍攝露臉影片。（取材自微博）

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

2023-09-16 03:32
iPhone 15系列15日晚間在中國開啟預售，開售10分鐘內，蘋果官網一度崩潰。記者黃筱晴／攝影

iPhone 15在中預售太火爆 蘋果官網開售10分鐘崩潰

2023-09-16 11:35

超人氣

更多 >
曾榨乾鍾鎮濤家產 「香港敗家女」60歲章小蕙近況曝光

曾榨乾鍾鎮濤家產 「香港敗家女」60歲章小蕙近況曝光
保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物

保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物
「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡

「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡
專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒

專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒
研究：塑膠微波加熱 釋出大量塑膠微粒恐害健康

研究：塑膠微波加熱 釋出大量塑膠微粒恐害健康