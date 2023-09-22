疑因中印主權爭議 3位印度選手參加杭州亞運受阻

杭州亞運將於23日登場，卻傳出有3名印度選手因來自中印主權爭議的「阿魯納恰爾邦」地區，遭中國拒絕入境。圖為賽事地點之一的杭州奧體中心。(新華社)

杭州亞運將在今日登場，不過印度 外交部22日指控，有印度選手因未能取得入境中國的許可文件，無法入境中國，比賽恐報銷，而這一切都源起於中印領土主權爭議。印度外交部為此向中方強烈抗議，印度體育部長塔庫爾也取消原定訪華行程，不出席本屆亞運。

香港01報導，印度外交部22日表示，印度3名來自阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）的女子武術選手20日因未能取得入境中國的許可文件，無法到杭州參加亞運。

據指出，3人原定在20日晚間與印度武術隊另外8人一同從新德里飛往香港，再轉往杭州，但發現無法下載入境驗證使用、可充當簽證 的認證卡，意即無法入境中國，因此團隊決定不讓她們登機，目前暫居於印度體育局轄下宿舍，等候問題解決。而其他隊員並未遇上同樣問題。

亞奧理事會則說，中國沒有拒絕此3人入境，這3名印度運動員 已獲得進入中國的簽證，並已開通亞運註冊卡，只是他們並不接受「另紙簽證」，亞奧理事會正在與中、印兩國政府進行商議。

所謂的「另紙簽證」，是指中方不在印度居民護照上加蓋簽證，而是發放單獨貼在護照上的旅行文件。印度方面認為，陸方此做法是質疑其對這地區的主權。而阿魯納恰爾邦（陸方稱藏南地區）確實為中印主權爭議地區，外媒指出，另紙簽證已成為中國用來強調擁有主權的政治工具。

美國之音報導，印度阿魯納恰爾邦邦長表示，北京的行為違反了既定的外交規範，完全無視體育精神。阿魯納恰爾邦的人民，作為印度不可分割的一部分，堅定支持我們的運動員，強烈反對中國的可惡決定。

中國外交部發言人毛寧22日回應指，中國政府從不承認所謂「阿魯納恰爾邦」，「藏南地區」是中國領土的一部份。她並稱，杭州亞運是北京冬奧後在中國舉辦的又一次大型高水平綜合運動會，作為東道國，中國歡迎各國運動員「持合法證件」來杭州參加亞運。

據報導，這並非中印首次因「另紙簽證」議題出現爭執。今年7月成都世大運，印度曾指責中國向來自阿魯納恰爾邦的印度武術選手發出「另紙簽證」，向中方強烈抗議，並阻止全隊武術選手登機。