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韓正聯大談統一台灣 場外維族：回去清理你家後院

中央社紐約21日綜合外電報導
法輪功抗議者在聯合國總部外抗議。Getty Images
法輪功抗議者在聯合國總部外抗議。Getty Images

中國國家副主席韓正今天在聯合國大會表示，中國願盡最大努力爭取和平統一台灣。與此同時，有維吾爾族人在場外抗議，痛批韓正「你不應該來這裡，你應該去清理你的後院」。

美國之音（VOA）報導，韓正在聯合國大會一般性辯論時發言指出，中國願繼續以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但同時強硬表示，不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整強大能力。

他指稱：「實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望。中國願繼續以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。」

在韓正於聯合國大會發言時，有法輪功和維吾爾抗議者在聯合國總部外抗議，北京對法輪功鎮壓並對維吾爾人種族滅絕。

美國維吾爾協會主席伊勒特比爾（Elfidar Iltebir）告訴美國之音：「我們的家人、親人仍然在監獄、難民營和强迫勞動的工廠裡，他們正遭受苦難。我們無法與他們聯繫。」

維吾爾人權計畫美籍華人協調員、世界維吾爾大會副主席夏木希丁（Zubayra Shamseden）說，韓正没有資格到世界舞台發言。

夏木希丁說：「你就不應該來這裡，你應該去清理你的後院。你應該清理你的國家。你應該尊重你的人民，不僅是東突厥斯坦、西藏，甚至是你自己的中國人民，因為那裡的所有人都在受苦。」

中國新疆維吾爾自治區被當地人稱為東突厥斯坦，維吾爾人是世居當地的突厥民族之一。除政治統治外，東突厥斯坦的歷史、文化、宗教、種族、習俗與中亞一體，也被視為中亞的一部分。

維吾爾 聯合國 北京

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