稱華為愈困難愈興盛 任正非：從未說要打倒美國

中國媒體披露華為創辦人任正非今年7月在一場對話上提到，華為面對美國的制裁與打壓，會愈來愈困難，但同時也會愈來愈興盛。(取材自澎湃新聞)

中國媒體披露華為 創辦人任正非 今年7月在一場對話上提到，華為面對美國的制裁與打壓，會愈來愈困難，但同時也會愈來愈興盛，並指出從來沒有說過要「打倒美國」。

美國商務部 2019年以國家安全為由，開始對華為實施出口管制措施，禁止美國企業在未取得許可證的情況下向華為出貨晶片設備與技術；近期華為趁美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）訪中期間，突襲式發表新款高階手機引發熱議。

今天多家中國媒體披露今年7月7日，南開大學新聞傳播學院院長、「科技日報」前總編輯劉亞東在深圳一間咖啡廳與任正非進行了一場對話的內容，任正非提到認為在資訊科技的一些領域已經領先西方。

根據報導，任正非被問到面對美國的制裁和打壓，華為面對愈來愈嚴峻的外部環境，將選擇怎樣的發展方向時回答，「華為會愈來愈困難，但也會愈來愈興盛」。

任正非表示，中國將來如果建立自己的標準體系，肯定要比美國的好。因美國的標準是從1970年代開始建立，已經50多年了。「他們的衣服補來補去，到處是補丁。我們這幾年新做衣服，為什麼還要照著它那個標準做呢，直接做比美國好的標準。除了中國用，全世界都會用啊。」

他說，近幾百年來，西方發明火車和輪船，他們走得快。但現在，中國在資訊化的一些領域已經領先西方。「我們坐在『高鐵』上了，他們若還坐在『馬車』上，他們要落後的。過去的進步，明天的進步，都是在比速度。」

但他也承認，「美國的先進文化還是要學習的，我們從來沒有說打倒美國」。華為也在做一些基礎研究，這幾年都是從海外招聘人才，以後招聘困難了，要靠國內學校培養。

任正非認為，跟西方競爭，靠資源不可能，就是要透過文化振興，把錢賺回來。教育很重要，天才都是從少年中產生的，若中小學齊步走、同質化教育，把天才給埋沒了。不學英文，農村孩子永遠就是農民，不學英文，將來在這個世界上怎麼就業。