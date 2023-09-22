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中國8月起管制鎵鍺出口 美晶圓廠AXT稱已獲出口許可

記者陳宥菘／即時報導
美國半導體晶圓製造商AXT表示，其中國子公司「通美晶體」已獲中國商務部授予的砷化鎵和鍺基板出口許可。（路透）
美國半導體晶圓製造商AXT表示，其中國子公司「通美晶體」已獲中國商務部授予的砷化鎵和鍺基板出口許可。（路透）

中國自8月1日起正式對鎵、鍺兩種晶片製造關鍵原料實行出口管制後，有媒體報導稱，其8月鎵和鍺產品出口「歸零」，不清楚是否有相關公司向中方申請出口許可或已獲得許可證。中媒22日報導，美國半導體晶圓製造商AXT近日發布聲明稱，其中國子公司已獲商務部授予的初步出口許可，將恢復向部分客戶供應鎵和鍺製品。

界面新聞報導，美國半導體晶圓製造商AXT於當地時間20日發布聲明稱，中國子公司「通美晶體」獲得中國商務部授予的初步出口許可，可恢復向部分客戶供應砷化鎵和鍺基板。聲明並稱，通美晶體繼續與中國相關部門合作，尋求為更多客戶取得必要許可。

公開資料顯示，AXT成立於1986年，總部位於加州，從事設計、開發、製造及銷售化合物及單一元素半導體基板，經營內容包含生產砷化鎵製成的半絕緣基板，應用於無線手持裝置中的功率放大器及RFIC、直播電視、高性能電晶體及衛星通訊；砷化鎵半導體電晶體基板，應用於LED、雷射及光學耦合器；鍺製成的基板應用於衛星、地面太陽能電池以及光學應用。

AXT此前指出，其第一季從中國購買的砷化鎵和鍺基板用於產品後，為該公司貢獻約430萬美元營收，這些主要用於消費、汽車、顯示器和工業應用。在中國今年7月宣布對鎵、鍺進行管制後，AXT隨即表示將著手申請許可證，減少對客戶斷貨的可能。

不過，AXT能獲得許可證，或和其與中國具有廣泛關係有關。全國廣播公司（NBC）曾報導，AXT與中國國有重要骨幹軍工企業「中國電科」具有密切關係。直至2021年，AXT只在加州總部雇用了28人，而在中國雇用近1400人。

此前，中國以「維護國家安全和利益」為由，自8月1日起對鎵、鍺兩種關鍵金屬實行出口管制。觀察者網報導，中國是鎵、鍺兩種元素的最大生產國，鎵產量占全球95%以上，鍺產量占全球67%以上。「鍺」用於高速計算機晶片、塑料製品和軍事應用領域，如夜視設備以及衛星圖像傳感器；「鎵」用於雷達及無線電通信設備、衛星和LED。

有關中國對鎵、鍺的出口管制情形，中國商務部發言人何亞東21日表示，管制政策正式實施以來，商務部陸續收到企業關於出口鎵、鍺相關物項的許可申請。目前，經依法依規審核，已批准了符合規定的若干出口申請，相關企業已獲得兩用物項出口許可證。商務部將繼續依照法定程序對其他許可申請進行審核，並作出許可決定。

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