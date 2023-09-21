教廷世界主教會議 北京罕見允許2中國主教參加

教廷10月將舉行「世界主教會議」，21日公布與會名單，包括兩名政治色彩鮮明的中國主教。圖為天主教教宗方濟各20日在梵諦岡向信眾揮手致意。(歐新社)

教廷10月將舉行「世界主教會議」，21日公布與會名單，包括兩名政治色彩鮮明的中國主教。這是繼2018年後，力主「宗教中國化」的北京 當局第二度允許中國主教參加象徵「普世教會」的世界主教會議。

教廷新聞室21日公布世界主教會議與會者最終名單及會議日程表，在365名成員中，包括了來自中國的內蒙古自治區集寧烏蒙主教姚順、山東周村教區主教楊永強。楊永強是中國主教團副主席，姚順則是梵中2018年簽署「主教任命協議」後首位共同任命的主教，常被視為樣板。

教廷新聞室介紹兩名中國主教背景時，披露了從未正式公開的「梵中主教任命協議」實際作法。

教廷指出，「這兩名中國主教都是當地教會在與中國官方當局達成共識後，呈交名字給教宗 予以任命，他們是教宗任命的與會者」。

教廷指出，中國主教參加世界主教會議並非首次，在2018年以青年為題的世界主教會議中，也有陝西延安教區主教楊曉亭及河北承德教區主教郭金才出席。

教廷指出，雖然楊曉亭、郭金才當時僅停留數天，未全程參加會議，但兩人的出席是中國與教廷簽署關於主教任命協議後的一個強烈標記，教宗方濟各 （Pope Francis）對這新意的喜悅之情表露無遺，教宗在那次世界主教會議開幕禮彌撒中特別對兩人表達熱烈歡迎。

教廷指出，香港教區主教周守仁也將出席今年的世界主教會議，「這幾位中國主教的出席體現了教會的普世性，也是各屆世界主教會議的標記」。

教廷傳播部長魯芬尼（Paolo Ruffini）指出，教宗認為中國教會參與世界主教會議的重要性顯而易見，這對教會和中國人民都是重要的，中國兩名主教作為教宗任命的成員，這次將參與所有會議進程，包括小組討論、大會、團體和祈禱時刻。

本屆世界主教會議將於10月4日至29日舉行，主題是「同道偕行的教會：共融、參與及使命」。