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恆大集團涉案風波擴大 前副總裁兼壽險董座被查

中央社台北21日電
繼恆大財富總經理杜亮等高層主管被查後，中國媒體報導，曾任恆大集團副總裁兼恆大人壽董事長、現任中融人壽副董事長的朱加麟，日前已被留置調查，恆大集團相關案情似有擴大之勢。（路透）
繼恆大財富總經理杜亮等高層主管被查後，中國媒體報導，曾任恆大集團副總裁兼恆大人壽董事長、現任中融人壽副董事長的朱加麟，日前已被留置調查，恆大集團相關案情似有擴大之勢。（路透）

恆大財富總經理杜亮等高層主管被查後，中國媒體報導，曾任恆大集團副總裁兼恆大人壽董事長、現任中融人壽副董事長的朱加麟，日前已被留置調查，恆大集團相關案情似有擴大之勢。

綜合中國財經媒體今天報導，朱加麟今年59歲，1986至2017年在中信金融集團任職，一路升至中信銀行總經理，並負責籌備中信保險的成立，之後擔任中信旗下的信誠人壽首席運營官及副首席執行官等職，最後擔任中信銀行副行長。

報導指出，朱加麟2017年在中信銀行副行長任內被挖角到恆大集團，擔任恆大集團副總裁兼恆大人壽董事長，後轉任集團執行總裁、常務副總裁等職，但在2019年9月離開恆大集團，2022年2月轉往中融人壽擔任副董事長。

根據報導，朱加麟離開恆大集團有多種說法。有人指與家庭有關；但也有消息指出，他認為恆大集團「風險太大」才選擇離開，急流勇退。

深圳警方日前宣布，對恆大旗下財富管理服務平台的恆大金融財富管理（深圳）有限公司杜某（杜亮）等涉嫌犯罪人員採取刑事強制措施，相關案件正在偵辦中。

在恆大集團傳出財務危機後，中國金融監管部門9月15日批准5家具國資背景的公司合資成立「海港人壽」，並全盤接手恆大人壽的保險業務及相應資產、負債。而恆大人壽剛被國資接盤，杜亮等恆大財富高管就被捕。

恆大 保險

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