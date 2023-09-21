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中國維權人士郭飛雄獄中絕食 體重剩不到40公斤

中央社台北21日電
中國維權人士郭飛雄。（取自維基百科）
中國維權人士郭飛雄。（取自維基百科）

中國知名維權人士郭飛雄先前試圖赴美探視病重妻子未果後被捕，2年8個月以來數度在獄中絕食抗議。友人近日透露，郭飛雄因監獄轉換問題再度絕食，如今體重剩不到40公斤，健康堪虞，陷入性命垂危。

本名楊茂東的郭飛雄，今年5月11日被廣州中級法院依「煽動顛覆國家政權罪」，一審判處有期徒刑8年，他當庭表示不服判決將上訴。進入6月，郭飛雄的上訴被法院二審駁回，維持原判。

自由亞洲電台報導，郭飛雄被判刑後不久曾向家人承諾，自己將不再絕食。但他的一名友人透露，郭飛雄的家屬8月間前往廣東肇慶的四會監獄探監時，發現他正在絕食，導致全身極度消瘦有如皮包骨，體重剩不到40公斤，甲狀腺、肺部、腸道、肝臟都出現毛病，臉色蒼白，元氣大傷，狀況十分糟糕。

該友人說，在會見時，郭飛雄說自己全身發冷，晚上睡覺蓋著被子也冷得發抖。會見時坐著半個小時，衣服前後都溼透了，整個人非常虛弱。

他指出，獄方對郭飛雄堅持絕食束手無策，只能以強制輸送營養的方式維持生命。若繼續消瘦下去，後果不堪設想，肯定會有生命危險。

根據報導，郭飛雄日前以四會監獄室溫過低爲由，要求轉移到條件較好的番禺監獄服刑，但獄方除了拒絕及嘲笑，還警告家屬不要擅自向管理部門反映情況。他的姐姐楊茂平透露，郭飛雄再度絕食，與不滿獄方相關做法有關。

郭飛雄現年57歲，因多次參與維權先後入獄11年，2019年8月出獄。2021年1月間，他在上海機場試圖離境赴美探視妻子張青被攔阻未能成行，同時被捕，此後數度在獄中絕食抗議，但也遭強灌餵食。2022年1月張青病逝，郭飛雄終究未能見到妻子最後一面。

郭飛雄5月11日被廣州中級法院一審判刑8年，當天美國外交官曾申請旁聽庭審遇阻，美國駐中國大使館隨即發表聲明，呼籲中方盡快釋放郭飛雄。

監獄 大使館

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