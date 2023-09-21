高通證實在中國裁員 但稱「撤離上海」等說法誇大其詞

高通再傳裁員，傳言指上海裁20%，其賠償標準將依年資採N+4及N+7兩種，而台灣則裁10％。（界面新聞）

美國晶片巨頭高通 公司傳出將在中國「大規模裁員 」至少兩成，甚至傳出將撤離上海。對此，高通公司今（21）日向第一財經證實，表示相應計畫還在制定中，預計主要措施將包括裁員，不過市場所傳的「大規模裁員」、「關閉辦公室」、「撤離上海」等說法誇大其詞。

據中媒《芯智訊》報導，網路上相關傳聞可能並不準確，高通此次裁員是並不是局限於上海研發中心，而是整個中國區可能都會涉及。

有相關人士爆料稱，高通此次裁員主要對象是WiFi部門，大約50多人（包括軟體＋驗證）將會全部裁掉，其餘每個部門將會裁員20%。有消息進一步指出，普通員工的賠償標準為N＋4，資深的無固定期限合約員工補償標準則為N＋7。

一位高通中國區員工告訴《芯智訊》，此次高通中國區裁員是全球裁員計畫的一部分，預計全年將裁員25%。

據第一財經報導，高通公司21日表示，該公司今年第３季財報電話會議上曾說，鑒於宏觀經濟和需求環境的持續不確定性，預計將進一步採取調整措施，以實現對重要增長機遇和業務多元化的持續投資。

高通還表示，預計與裁員等措施相關的行動將產生大量額外的調整費用，而其中很大一部分預計將發生在2023財年第４季度。高通目前預計，相應的調整措施將在2024財年上半年基本完成。在中國採取的調整措施也是之前對外溝通的相應計畫的一部分。

資料顯示，1994年高通正式進入中國，至今已有近30年時間。高通進入中國後，陸續在北京 、上海、深圳和西安開設4家公司，並且在北京和上海設立研發中心。2016年10月，高通還在深圳成立創新中心。有資料顯示，目前高通在中國區的員工總數大約有5000人。