中國經濟前景不明朗 杭州亞運花大錢受質疑

杭州亞運會將於23日正式開幕，賽事將持續到10月8日。（Getty Images）

杭州第19屆亞洲運動會將於23日開幕，這是中國在疫情 後舉辦最大規模的國際賽事。但經濟前景不明朗情況下，官方斥巨資興建賽事場館，引發政策優先順序錯置的批評聲浪。

杭州亞運會將於23日正式開幕，賽事將持續到10月8日。據人民日報8月下旬報導，56個競賽場館、31個訓練場館已全面建成並通過驗收，各場館賽事器材調整到位。目前中國官方尚未釋出整體花費數字。

路透今天報導，杭州市政府先前釋出的訊息顯示，為了舉辦亞運會，截至2020年在交通基礎設施、競賽場館、住宿和其他等設施上花費約300億美元；由於經濟不景氣，一些民眾質疑杭州亞運會花費成本與可帶來效益，對於這場體育盛事顯得興致缺缺。

報導引述中國著名足球評論員、媒體公司創辦人John Yan表示，經過3年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，中國的經濟、社會氛圍和信心很低，對於杭州來說，亞運會只是一個燒錢的項目，人們更關心的是自己的生活。

另有一名要求匿名受訪的杭州在地民眾指出，這些用來舉辦亞運會的錢如果可以放在老百姓和年輕人身上就更好了，現在工作不好找，有的公司還倒閉了，現在的年輕人過得很不容易。

報導引述駐北京 評論員德雷爾（Mark Dreyer）指出，在賽事開始後，中國的奪牌可以提振社會大眾對於亞運會的情緒，如同2008年北京夏季奧運 、2022年北京冬季奧運在籌辦過程中也有各式問題，不過一旦賽事開始了，這些情緒會有所轉變。

一些杭州在地民眾對於亞運會帶來的改變則是抱持期待態度，他們認為，亞運會改善了交通，期待亞運會可以提振當地經濟；另也有人指出，亞運會是對世界宣示開放的訊息，他們擔心習近平帶領下的中國轉趨於內向、國家安全為重。

報導引述美國俄勒岡州太平洋大學（Pacific University Oregon）體育政治學學者博可夫（Jules Boycoff）表示，亞運會可以是對內權力的展現，也可以對全球表現中國最好的一面，尤其在西方國家對於中國有很多質疑的時候。

據新華社12日報導，亞運會中國體育代表團長、國家體育總局局長高志丹在中國體育代表團成立大會上提到，這次整體目標是要取得「運動成績和精神文明雙豐收」。他對於中國體育代表團提出幾點要求，其中一點是「向亞洲及國際社會展示我國改革開放、經濟發展、社會進步的良好形象」。