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江蘇北部龍捲風接連肆虐 10死8傷2400間房屋受損

中央社台北20日電
江蘇宿遷宿豫區大興鎮、市經開區南蔡鄉局地19日陸續發生強龍捲風，造成部分地區人員傷亡和財產損失。（取材自微博視頻＠簡直笑哭了）
江蘇宿遷宿豫區大興鎮、市經開區南蔡鄉局地19日陸續發生強龍捲風，造成部分地區人員傷亡和財產損失。（取材自微博視頻＠簡直笑哭了）

中國江蘇省北部的宿遷市、鹽城市昨天下午到晚上先後出現強烈龍捲風，同時降下豪雨，截至目前為止已造成10人死亡、8人受傷，近2400間房屋受損，其中137間倒塌，至少近6900人受災。

綜合北京青年報、央視新聞報導，19日下午5時20分左右，江蘇省宿遷市宿豫區大興鎮、經濟開發區南蔡鄉等地出現強烈龍捲風。從當地網友及媒體發布的畫面顯示，強勁的風力橫掃當地城鄉大小街道及村落，立刻有數間房屋的屋頂被掀翻，街上一片狼藉。

到了同日晚間8時30分，江蘇省鹽城市阜寧縣也出現強烈龍捲風襲擊，部分地區並伴隨豪雨。當天下午5時至10時，蘆蒲、板湖兩鎮累積雨量分別達到202.7毫米、171毫米。在龍捲風及豪雨雙重肆虐下，這兩鎮成為受災最嚴重的地區。

根據報導，宿遷市的龍捲風災共造成5人死亡，4人重傷，5512人受災，1646間房屋受損，另有137間倒塌，農作物受損41.8公頃，臨時轉移安置405人，2000餘平方公尺的豬舍有牆體倒塌或頂部塌陷。

至於鹽城市的龍捲風災，災害也造成5人死亡，另有4人輕傷，1364人受災，614間房屋受損，1800餘株樹木被吹倒，農作物受損199公頃，臨時轉移安置129人。

極目新聞報導，南蔡鄉一名60多歲的丁姓民眾指出，從自己有記憶以來，他從沒見過破壞力這麼強的龍捲風災害，他的妻子便因這場風災，就在自己開設的商店門口被風吹倒摔傷，肋骨骨折，腿部也被刮出一道大傷口。

丁姓民眾說，附近街道的房屋屋頂被龍捲風掀翻，附近高壓電線也在刮風時發生起火，電線被燒斷，讓他們整個晚上沒法睡覺；而當地另一名居民指出，當地龍捲風最嚴重時，不但多棟房屋屋頂被吹翻，幾十公尺高的高壓電線也被吹斷。

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