我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州房屋平均銷量大降32% 創歷史新低

告贏哈佛、北卡大 「學生公平入學」再告西點軍校

中國欲透過城中村改造提振房市 金融時報：過程艱難

中央社台北19日電
中國一處城中村。(記者廖國隆／攝影)
中國一處城中村。(記者廖國隆／攝影)

中國政府希望透過城中村改造，即拆除老舊社區改建新房來提振低迷的房市。但英媒指出，現在城中村居民要求更高的拆遷補償費，民營開發商也因為利潤微薄不願參與，致使城中村改造過程艱難。

英國金融時報18日報導，城中村大致是指在城市發展過程中，一些老舊社區被高樓大廈包圍，社區中的房子較舊，環境較差，也被指阻礙城市發展。

中國近年將城中村改造成購物中心、辦公大樓及住宅，被視為促進房市的其中一項重要舉措。

像2015年北京透過城中村改造挽救了下滑中的房市。地方政府獲得低息貸款支持，斥資人民幣數兆元拆除城中村進行重建。城中村的原居民則用拆遷補償費來買房。

今年，中國政府最少3次在重要會議上提及城中村改造，包括在7月中共中央政治局會議中，提到要加大保障性住房建設和供給，「積極推動城中村改造」，盤活改造各類閒置房產。

報導指出，按東海證券的估計，截至2022年底，中國21個最大型城市的城中村至少有1000萬套住房。不過，城中村改造過程艱難，阻礙提振房市。

報導表示，以往房地產開發商以低價買下城中村的房子，然後迅速將其改造成高級住宅區或購物中心，從中賺取高昂利潤。

但現在情況不同，城中村居民要求獲得更高的拆遷補償費，像上海一個老舊社區龍珠苑的居民。龍珠苑出現管道破裂及地基沉降，政府向龍珠苑每戶提供3套，每套價值人民幣400萬元（約54.8萬美元）的房子作為補償。

但龍珠苑王姓居民說：「除非政府給我2000萬元的拆遷款，否則我不會搬走。」他說，改造不應該以犧牲當地居民的利益為代價，現在當局負擔不起重新安置的費用，他不介意再等幾年，等一個更好的補償方案。

報導並指出，為了保護傳統社區，許多城市限制拆除舊房屋的數量。中國政府要求將城中村改造成保障性住房，而保障性住房為開發商帶來的利潤也很微薄。

這些因素使民營開發商難像以往迅速從城中村改造獲得利潤，令它們不願再參與。一些國有開發商和受益於廉價信貸的地方政府融資平台，正被鼓勵參與城中村改造。

不過，地方政府融資平台襄陽新啟程建設發展有限公司一名工作人員直言，該公司參與一個歷史街區重建是出於政治考慮，而非經濟考慮。新啟程上月從中國銀行借款7.9億元來參與這個項目。

隨著中國經濟前景趨於黯淡，地方政府融資平台也需要應對債務激增和業績低迷的問題。

西安一家國有開發商一名高管表示，兩年前該公司因為一個老城改造項目虧損逾2億元，認為政府應找出城中村改造的可行商業模式。

中國國家開發銀行一名官員則稱，最新城中村改造行動將覆蓋35個城市，並在未來5年吸引開發商總共投資9兆元，「這是迄今收效甚微的中國經濟刺激計劃中唯一的亮點。」

透過城中村改造來提振房市的效用令人懷疑。恒生銀行中國首席經濟學家王丹表示，城中村改造對經濟的影響將是有限的。

利潤 融資 北京

上一則

華為傳十月推出5G中階手機 同樣用麒麟晶片

下一則

任正非承認是果粉 原因揭曉「常研究蘋果為什麼做得好」

延伸閱讀

FT：美至少再升息1碼

FT：美至少再升息1碼
金融時報：軟銀考慮對OpenAI進行投資

金融時報：軟銀考慮對OpenAI進行投資
中國防長李尚福消失兩周多 金融時報：美政府認為他已被解職

中國防長李尚福消失兩周多 金融時報：美政府認為他已被解職
美軍是否會保衛台灣 金融時報：侯友宜將要拜登政府講明白

美軍是否會保衛台灣 金融時報：侯友宜將要拜登政府講明白

熱門新聞

澳洲1智庫發布尖端技術研究的國家競爭力排名，中國被指在19領域排在首位，領先美歐日。(取材自日經中文網)

澳智庫揭中國19項尖端技術全球領先 為什麼中媒不高興了

2023-09-16 06:30
華為最新旗艦手機Mate 60 Pro搭載中國國產晶片引發關注。（路透）

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

2023-09-16 02:37
小紅書網友透露，好市多中國門店「開市客」有售愛馬仕包。(截取自小紅書)

中國好市多奢侈品「賣場式」銷售 愛馬仕20分鐘搶光

2023-09-14 14:27
華爾街日報19日獨家披露，中國高層官員被告知，中共黨內調查發現前外交部長秦剛擔任駐美大使時發生了婚外情，而且時間是持續了整個任期。（路透資料照片）

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

2023-09-19 04:17
「中國第一網紅」李子柒在頻道停更逾2年後，近日無預警回歸鏡頭前拍攝露臉影片。（取材自微博）

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

2023-09-16 03:32
iPhone 15系列15日晚間在中國開啟預售，開售10分鐘內，蘋果官網一度崩潰。記者黃筱晴／攝影

iPhone 15在中預售太火爆 蘋果官網開售10分鐘崩潰

2023-09-16 11:35

超人氣

更多 >
有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台
搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」

搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」
秋分轉運好時機 3生肖財運爆棚 未來一周逢獎必中、收入翻倍

秋分轉運好時機 3生肖財運爆棚 未來一周逢獎必中、收入翻倍
根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物

根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物
張曼玉巴黎「素顏逛街」被偶遇 網揭她「不敵歲月」真容

張曼玉巴黎「素顏逛街」被偶遇 網揭她「不敵歲月」真容