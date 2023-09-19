中國欲透過城中村改造提振房市 金融時報：過程艱難

中國一處城中村。(記者廖國隆／攝影)

中國政府希望透過城中村改造，即拆除老舊社區改建新房來提振低迷的房市。但英媒指出，現在城中村居民要求更高的拆遷補償費，民營開發商也因為利潤 微薄不願參與，致使城中村改造過程艱難。

英國金融時報18日報導，城中村大致是指在城市發展過程中，一些老舊社區被高樓大廈包圍，社區中的房子較舊，環境較差，也被指阻礙城市發展。

中國近年將城中村改造成購物中心、辦公大樓及住宅，被視為促進房市的其中一項重要舉措。

像2015年北京 透過城中村改造挽救了下滑中的房市。地方政府獲得低息貸款支持，斥資人民幣數兆元拆除城中村進行重建。城中村的原居民則用拆遷補償費來買房。

今年，中國政府最少3次在重要會議上提及城中村改造，包括在7月中共中央政治局會議中，提到要加大保障性住房建設和供給，「積極推動城中村改造」，盤活改造各類閒置房產。

報導指出，按東海證券的估計，截至2022年底，中國21個最大型城市的城中村至少有1000萬套住房。不過，城中村改造過程艱難，阻礙提振房市。

報導表示，以往房地產開發商以低價買下城中村的房子，然後迅速將其改造成高級住宅區或購物中心，從中賺取高昂利潤。

但現在情況不同，城中村居民要求獲得更高的拆遷補償費，像上海一個老舊社區龍珠苑的居民。龍珠苑出現管道破裂及地基沉降，政府向龍珠苑每戶提供3套，每套價值人民幣400萬元（約54.8萬美元）的房子作為補償。

但龍珠苑王姓居民說：「除非政府給我2000萬元的拆遷款，否則我不會搬走。」他說，改造不應該以犧牲當地居民的利益為代價，現在當局負擔不起重新安置的費用，他不介意再等幾年，等一個更好的補償方案。

報導並指出，為了保護傳統社區，許多城市限制拆除舊房屋的數量。中國政府要求將城中村改造成保障性住房，而保障性住房為開發商帶來的利潤也很微薄。

這些因素使民營開發商難像以往迅速從城中村改造獲得利潤，令它們不願再參與。一些國有開發商和受益於廉價信貸的地方政府融資 平台，正被鼓勵參與城中村改造。

不過，地方政府融資平台襄陽新啟程建設發展有限公司一名工作人員直言，該公司參與一個歷史街區重建是出於政治考慮，而非經濟考慮。新啟程上月從中國銀行借款7.9億元來參與這個項目。

隨著中國經濟前景趨於黯淡，地方政府融資平台也需要應對債務激增和業績低迷的問題。

西安一家國有開發商一名高管表示，兩年前該公司因為一個老城改造項目虧損逾2億元，認為政府應找出城中村改造的可行商業模式。

中國國家開發銀行一名官員則稱，最新城中村改造行動將覆蓋35個城市，並在未來5年吸引開發商總共投資9兆元，「這是迄今收效甚微的中國經濟刺激計劃中唯一的亮點。」

透過城中村改造來提振房市的效用令人懷疑。恒生銀行中國首席經濟學家王丹表示，城中村改造對經濟的影響將是有限的。