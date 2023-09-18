中國首現5例女性猴痘病例 恐出現家庭內傳播

面對猴痘確診病例日益增多，中國大陸已有多家藥廠展開猴痘疫苗研發。（新華社）

中國國家衛健委公告，9月20日起將猴痘 納入「乙類傳染病」管理。根據中國疾控中心日前發布的檢測 報告，中國中國8月新增報告501例猴痘確診病例，並首次報告5例女性病例。學者警告，「出現女性感染者，意味著中國猴痘感染人群進一步擴大。」

中國「傳染病防治法」將管理的傳染病分為甲、乙、丙三類。乙類傳染病包括：傳染性非典型肺炎、愛滋病、病毒性肝炎等。

南方醫科大學公共衛生學院生物安全研究中心主任趙衛告訴人民日報，從此次報告來看，病例中的女性感染者發病前21天內均有異性性接觸史，因此通過異性性接觸感染的可能性大。總體上來說，猴痘通過性接觸以外的其他接觸方式傳播風險低，因此對普通人來說，只要性伴侶雙方沒有不潔性行為，感染的風險極低，在女性群體中出現大範圍傳播的可能性也極低。

據中國疾控中心通報，根據流行病學調查分析，中國當前猴痘疫情呈現以下特點：

一、98.9%病例為男性，92.5%病例明確為男男性行為人群；

二、病例中有5例女性，發病前21天內均有異性性接觸史，異性伴侶中3例為猴痘感染者、1例近期有出疹史、1例無猴痘相關症狀。

北京 佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾指出，過去三個月，中國絕大多數猴痘感染都發生在男男性行為比較活躍的群體中，猴痘在國外的主要傳播途徑同樣是男男性行為接觸。從傳播途徑上來說，無論男女，如果發生皮膚密切接觸，就有被感染的風險。

李侗曾表示，由於感染者的皮疹液中攜帶病毒，一旦病毒通過皮膚傷口或黏膜上的細微傷口進入身體，就容易引發感染。一些男性感染者也會與女性發生性行為，因此，出現女性感染者是很自然的情況。

早前，國外已出現猴痘女性感染者。李侗曾預警，「未來女性感染者數量可能會增加，甚至可能出現家庭內傳播，例如老人和孩子被傳染了，但概率較低。預防的策略是不變的，大家不必恐慌」

他提醒，要盡量避免和健康狀況不明的人發生密切接觸，尤其是已經出現發燒、皰疹的人群；當個人身上有傷口時，外出乘坐公共交通工具和去人員密集場所，要注意使用創可貼（OK繃）、無菌紗布覆蓋傷口，避免意外接觸感染。感染者本人也應做好自我隔離，避免傳染他人。

趙衛同樣提醒，預防猴痘感染的方法是盡量避免接觸患者。「特別是他們的皮疹和體液，注意外出活動後，使用洗手液和流動水徹底清潔雙手。」