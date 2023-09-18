我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華裔針灸師無證行醫 致華婦肺衰竭倒在街頭

解放軍機103架次擾台 中外交部：不存在海峽中線

茅台醬香房「胎死腹中」飛豬聲明：產品與貴州茅台無關

記者賴錦宏／即時報導
茅台本次與飛豬合作推出的「醬香大床房」活動，活動卻突然中止。訂房網站上明白寫著「已下架」。（圖／取自飛豬網）
茅台本次與飛豬合作推出的「醬香大床房」活動，活動卻突然中止。訂房網站上明白寫著「已下架」。（圖／取自飛豬網）

「茅台」近來成為中國各種產品行銷的利器，繼「醬香拿鐵」和茅台巧克力後，日前傳出茅台與網路旅遊平台飛豬合作推出的「醬香大床房」活動，再次引發網上轟動，但原本昨晚開訂，活動卻突然中止。

17日晚，阿里巴巴旗下飛豬平台上線「醬香大床房」在8點開售，最低一晚人民幣999元。茅台人士對活動回應：宣傳不對，已要求整改。到了17日晚9時30分左右，999元「醬香大床房」套餐已被下架。目前，而飛豬微博亦刪除與茅台酒店相關推文。

18日下午，旅遊平台飛豬就「醬香大床房」一事發布聲明稱，９月17日，平台上架999元、2,999元「三亞海棠灣茅台度假村1晚/2晚品鑑之旅」酒店套餐，該商品由與三亞海棠灣茅台度假村合作的供應商向飛豬旅行供貨，平台在此基礎上進一步補貼，提供優惠價格後組合設計商品。

聲明特別指出，「該商品並非貴州茅台集團推出」或與貴州茅台集團聯名推出。

原在17日晚間8時開售，消費者可以用人民幣999元，在10月1日當日入住海南三亞海棠灣茅台度假區精品酒店的「醬香大床房」一晚，並免費獲得市價人民幣1,499元，實際購買價格超3,000元的飛天茅台一瓶，以及茅台紅酒一瓶。

不過，999元優惠套餐只限10月1日，其他日子則要購買2,999元的套餐。

茅台於9月4日與瑞幸咖啡聯名推出美酒加咖啡「醬香拿鐵」在市場極速火熱。之後在9月14日，茅台又與德芙合作推出「酒心巧克力」，同樣惹市場關注。茅台聯名產品的相關話題相繼衝上微博熱搜。「醬香拿鐵」推出後，單日銷售額破人民幣1億元。

這次推出「醬香大床房」，同樣吸引中國網友談論，不少人認為999元有房間又有酒喝很劃算，但也有網友擔心，短時間內推出這麼多聯名產品，會導致消費者「審美疲勞」，可能把得來不易的「國酒」茅台效應提早消散。

旅遊網站飛豬聲明，強調這次活動，「該商品並非貴州茅台集團推出」或與貴州茅台集團聯...
旅遊網站飛豬聲明，強調這次活動，「該商品並非貴州茅台集團推出」或與貴州茅台集團聯名推出。（飛豬網）
茅台本次與飛豬合作推出的「醬香大床房」活動，在網上轟動一時，原本昨晚開訂，但活動...
茅台本次與飛豬合作推出的「醬香大床房」活動，在網上轟動一時，原本昨晚開訂，但活動卻突然中止。（圖／取自飛豬網）

咖啡 微博

上一則

首條因疫情中斷的兩岸航線 武漢直飛桃園復航

下一則

中國首現5例女性猴痘病例 恐出現家庭內傳播

延伸閱讀

茅台跨界聯名「忙」不完 醬香大床房人民幣999元今開訂

茅台跨界聯名「忙」不完 醬香大床房人民幣999元今開訂
茅台聯名德芙推「酒心巧克力」 上架1分鐘售罄

茅台聯名德芙推「酒心巧克力」 上架1分鐘售罄
「茅台帝國」締造者袁仁國 起與落

「茅台帝國」締造者袁仁國 起與落
醬香拿鐵暴紅後 茅台再跨界推巧克力 網：老少通吃

醬香拿鐵暴紅後 茅台再跨界推巧克力 網：老少通吃

熱門新聞

澳洲1智庫發布尖端技術研究的國家競爭力排名，中國被指在19領域排在首位，領先美歐日。(取材自日經中文網)

澳智庫揭中國19項尖端技術全球領先 為什麼中媒不高興了

2023-09-16 06:30
華為最新旗艦手機Mate 60 Pro搭載中國國產晶片引發關注。（路透）

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

2023-09-16 02:37
有網友購得華為Mate60 Pro新機後，在飛機上測試撥打衛星電話功能。（新浪網）

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

2023-09-11 09:37
小紅書網友透露，好市多中國門店「開市客」有售愛馬仕包。(截取自小紅書)

中國好市多奢侈品「賣場式」銷售 愛馬仕20分鐘搶光

2023-09-14 14:27
iPhone 15系列15日晚間在中國開啟預售，開售10分鐘內，蘋果官網一度崩潰。記者黃筱晴／攝影

iPhone 15在中預售太火爆 蘋果官網開售10分鐘崩潰

2023-09-16 11:35
「中國第一網紅」李子柒在頻道停更逾2年後，近日無預警回歸鏡頭前拍攝露臉影片。（取材自微博）

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

2023-09-16 03:32

超人氣

更多 >
南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？

南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？
專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管

專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管
馬斯克險因自駕送命 自傳曝光怒飆工程師

馬斯克險因自駕送命 自傳曝光怒飆工程師
歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半

歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半
退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了

退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了