茅台醬香房「胎死腹中」飛豬聲明：產品與貴州茅台無關

茅台本次與飛豬合作推出的「醬香大床房」活動，活動卻突然中止。訂房網站上明白寫著「已下架」。（圖／取自飛豬網）

「茅台」近來成為中國各種產品行銷的利器，繼「醬香拿鐵」和茅台巧克力後，日前傳出茅台與網路旅遊平台飛豬合作推出的「醬香大床房」活動，再次引發網上轟動，但原本昨晚開訂，活動卻突然中止。

17日晚，阿里巴巴旗下飛豬平台上線「醬香大床房」在8點開售，最低一晚人民幣999元。茅台人士對活動回應：宣傳不對，已要求整改。到了17日晚9時30分左右，999元「醬香大床房」套餐已被下架。目前，而飛豬微博 亦刪除與茅台酒店相關推文。

18日下午，旅遊平台飛豬就「醬香大床房」一事發布聲明稱，９月17日，平台上架999元、2,999元「三亞海棠灣茅台度假村1晚/2晚品鑑之旅」酒店套餐，該商品由與三亞海棠灣茅台度假村合作的供應商向飛豬旅行供貨，平台在此基礎上進一步補貼，提供優惠價格後組合設計商品。

聲明特別指出，「該商品並非貴州茅台集團推出」或與貴州茅台集團聯名推出。

原在17日晚間8時開售，消費者可以用人民幣999元，在10月1日當日入住海南三亞海棠灣茅台度假區精品酒店的「醬香大床房」一晚，並免費獲得市價人民幣1,499元，實際購買價格超3,000元的飛天茅台一瓶，以及茅台紅酒一瓶。

不過，999元優惠套餐只限10月1日，其他日子則要購買2,999元的套餐。

茅台於9月4日與瑞幸咖啡 聯名推出美酒加咖啡「醬香拿鐵」在市場極速火熱。之後在9月14日，茅台又與德芙合作推出「酒心巧克力」，同樣惹市場關注。茅台聯名產品的相關話題相繼衝上微博熱搜。「醬香拿鐵」推出後，單日銷售額破人民幣1億元。