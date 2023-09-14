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救經濟 人行降準1碼 釋資金5000億人民幣

記者林宸誼／綜合15日電
人行決定於2023年9月15日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點。(新華網)
人行決定於2023年9月15日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點。(新華網)

為提振經濟復甦，中國人民銀行（中國央行）14日晚公告，決定於9月15日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點（1碼）。本次下調後，中國金融機構加權平均存款準備金率約為7.4%。人行這次降準，預估將向銀行體系釋放逾人民幣5000億元（約687.5億美元）資金，可緩解短期資金需求。

這是人行今年以來第二次調降金融機構存款準備金率，上次調降是在3月27日。這次宣布時機，正是中國國家統計局將公布8月分工業增加值、消費、投資和失業率等經濟數據的前夕。

人行昨指出，中國經濟運行持續恢復，內生動力持續增強，社會預期持續改善，為了鞏固經濟回升向好基礎，保持流動性合理充裕，因此作出調降金融機構存款準備金率決定。

人行並稱，實施穩健貨幣政策，保持流動性合理充裕，匯率基本穩定，穩固支持實體經濟持續恢復向好。

中國中信證券首席經濟學家明明表示，預估此次降準釋放流動性人民幣5000到6000億元，市場流動性將有所放鬆，貨幣市場利率和中長期債券利率也將隨之下降。

中國界面新聞報導，對此次降準，市場已有預期。一方面，近期資金面有所趨緊，資金利率持續上行。另一方面，8月以來穩增長政策加快發力，寬鬆信用進程再度提速，資金需求有所加大，因此需要中國央行降準釋放低成本中長期資金，助力信貸穩定投放。

中國媒體引述分析指出，本次降準後，銀行體系流動性總量仍保持基本穩定，沒有大水漫灌。業內專家預估，今年兩次降息、兩次降準的政策效果還將持續釋放。

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