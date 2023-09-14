中國應屆畢業生「慢就業」現象飆升 比率高達38%

一名求職的中國學生觀看招聘職位介紹。（中新社）

在近年中國全國高校（大專院校）應屆畢業生數量屢創新高，但青年失業率也不斷飆漲下，「慢就業 」情況受到關注，據中國國家統計局新曝光的一份調查顯示，有高達38%的中國高校應屆畢業生受訪者選擇「慢就業」，其中有32%是為了繼續深造，6%則是想暫緩就業（間隔一段時間再就業）。

據澎湃新聞14日報導揭露，這份調查，由中國國家統計局上海調查總隊，於2023年4月中旬起，對4000多名該年度的中國高校應屆畢業生，展開就業創業情況專題調研。根據調查定義，所謂「慢就業」，指的是畢業後暫未進入就業市場的人群。

統計數據顯示，2023年，中國全國高校畢業生達到1,158萬人，上海就有23.6萬人，均創歷史新高。

調查指出，今年中國應屆畢業生「慢就業」現象尤為明顯，綜觀近年情況，比例從2015年的15.9%，持續攀升到2023年的38.0%，八年間提升了22.1個百分點。

其中，選擇暫緩就業的比重近兩年上升趨勢有所加快，從2021年的2.8%，提升到2023年的6.0%，上升了3.2個百分點。而相較於2015年，暫緩就業的比重幾乎增長了4倍。

從原因來看，調查顯示，93.2%選擇慢就業的畢業生表示，他們是出於提升求職競爭力和就業質量等積極動因，同時，有多數家庭對孩子慢就業的打算表示支持，比率達91%。

調查人員指稱，經歷了三年疫情 防控和線上授課，本屆中國應屆畢業生的實習經歷和人際溝通能力都受到不同程度的影響，另從調查結果看，他們對於職業規劃和職位條件都有更高期望。