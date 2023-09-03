北京河床傳有金粒湧入淘金人潮 警方還原真相

北京市房山區一處乾涸的河道裡傳出有「金粒」，這兩天吸引不少人跑來淘金。（取自微博）

北京 一條乾涸的河床上昨天傳出發現金粒，結果吸引許多民眾前往「淘金」。當地警方今天通報，有男子為了自己社群媒體 帳號增加流量，在河道撒「黃銅顆粒」，已被刑事立案偵查。

港媒報導，有網友2日在網上發布短影音稱，北京房山區一個村口乾涸的河道裡出現「金粒」，影片隨即在網上瘋傳，引來附近居民前往「淘金」。

一名拍攝者表示，自己開車回家時，看到乾涸的河床上有不少人，一問說是「撿金子」。「就『小金粒』，昨天的人比這多一兩倍，全是人」。當地一商戶也稱，看見有人來撿（金子），但有沒有撿到不清楚。

北京一名網友今天還在當地河道直播。他表示，事發地點在房山區周口店鎮南韓繼村，有人淘到了「金子」，還有人凌晨從外地過來淘，「好幾百人呢，路上停滿了車」。

警方微博 帳號「平安北京房山」今天發布，房山警方經工作查明，26歲的隗姓男子為提升個人社交帳號熱度而網購黃銅顆粒，1日並在周口店地區一河道內拋撒，並在河邊以「收購黃金」為噱頭，吸引附近部分居民前往撿拾。現場相關影片在網上傳播後，引發社會關注。