方濟各教宗訪蒙古 專家：讓中國自曝「箝制宗教自由」

教宗方濟各訪問蒙古國，因與中國地緣鄰近，讓媒體聚焦梵中關係。專家認為，教廷此舉是精心安排的「項莊舞劍」。(歐新社)

教宗方濟各 訪問蒙古國，因與中國地緣鄰近，讓媒體聚焦梵中關係。專家認為，教廷此舉是精心安排的「項莊舞劍」，意在宣示教宗才是包含中國在內的普世天主教領袖，並讓中國向全球自曝箝制宗教自由的實情。

一位熟悉梵中關係的旅義專家向中央社表示，教宗方濟各（Pope Francis）到蒙古國的牧靈訪問之旅，種種規畫皆可看出背後用心良苦，為了要和中國教友共融，頂著高齡虛弱的身體，長途飛行到蒙古國。

這名旅義專家表示，中國教友想搭飛機出國參加教宗主持的活動非常困難，因此教宗特別前往與中國接壤的蒙古國，希望藉此讓中國教友，更有機會來參加普世教會共融活動，此舉具有宣示「教宗是中國天主教領袖」地位的隱藏含意。

專家指出，教宗選擇前往蒙古國，原也是向中國釋出對話善意，但中共統戰部下禁令，不准主教、教友前往蒙古國參加教宗活動；教宗方濟各所屬耶穌會旗下「美國」（America）率先披露此事，也透露教宗和教廷對此情況感到失望。

專家說，教宗首度訪問蒙古國是天主教歷史性大事，中國主教集體缺席引起國際媒體大幅關注，少數中國教友冒險前往蒙古國朝聖，卻得遮臉躲避或擔憂回中國後遭清算懲罰，恰好凸顯「中國箝制宗教自由」的本質與現況。

專家認為，儘管教宗方濟各在飛越中國領空時，依慣例向中國國家主席習近平致問候詞，教廷國務院 長帕洛林（Pietro Parolin）出訪前在梵蒂岡官網專訪中，也再度遞出「教宗渴望訪問中國」的橄欖枝，中國則回以「盼推進改善梵中關係的進程」，但雙方似乎都是表面之詞，背後仍各有算計。

專家表示，中國願意和梵蒂岡簽署梵中主教任命臨時協議，最終目的是藉以控制中國天主教，但北京當局愈是禁止教友去和教宗共融，教友冒險朝聖的英勇行為愈會受到國際關注，反而讓教宗才是中國天主教領袖的地位不證自明。