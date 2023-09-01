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非洲朋友擴圈 習近平宣布和貝南建立戰略夥伴關係

記者陳政錄／即時報導
中國國家主席習近平和貝南總統塔隆會談，會中習近平分享自己在福建工作期間，曾經到貝南訪問。(央視)
中國國家主席習近平和貝南總統塔隆會談，會中習近平分享自己在福建工作期間，曾經到貝南訪問。(央視)

中國國家主席習近平1日下午在北京，與來華進行國事訪問的貝南總統塔隆舉行會談，兩國元首宣布，中貝建立戰略夥伴關係。在會談中，習近平提到自己在90年代於福建省工作期間，曾率團訪問貝寧，留下深刻印象，表示中方高度重視發展中貝關係，願和貝方密切各層級往來，深化各領域友好互利合作。

據新華社報導，習近平指出，近年來，中貝關係發展趨勢良好，兩國務實合作紮實推進，雙方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解、相互支持，在多邊場合保持良好溝通協調，兩國人民友誼日益深入人心。中方高度重視發展中貝關係，願和貝方密切各層級往來，深化各領域友好互利合作，推動中貝關係不斷邁上新台階。

習近平說，中方支持貝南獨立自主探索符合本國實際的發展道路，早日實現「貝南崛起」願景，並指中方鼓勵中國企業赴貝南投資，推動貝南更多特色優質產品進入中國市場，願和貝方密切人文交流，加強教育培訓、醫療衛生等領域合作，繼續支持共建魯班工坊。

他提到，雙方還要加強反恐安全合作，密切國際事務協調，維護發展中國家共同利益和國際公平正義，維護地區和世界的和平與發展。中方支持非洲成為世界政治、經濟、文明發展的重要一極，願以自身新發展為非方提供新機遇，攜手構建新時代中非命運共同體。

據中方發布內容，塔隆表示貝方堅定奉行「一個中國」政策，支持習近平提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，願和中方密切溝通協作，積極推進共建「一帶一路」，推動構建人類命運共同體。

據中方發布，會談後，兩國元首共同見證簽署深化共建「一帶一路」、綠色發展、數位經濟、農業食品、衛生健康等領域多項雙邊合作文件。雙方發表關於建立戰略夥伴關係的聯合聲明。中共中央外辦主任、中國外長王毅也參加上述活動。

另，新華社1日還發布，習近平該日致電辛巴威總統姆南加瓦，祝賀他當選連任，以及就南非約翰尼斯堡火災，向南非總統拉瑪佛沙致慰問電。

習近平 一帶一路 南非

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