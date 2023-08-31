中國救房市再出大招 統一頭期款最低比例及降房貸利率

中國拯救房市政策一波接一波。圖／歐新社

中國拯救房市政策一波接一波，繼廣州、深圳等多地落實「認房不認貸」後，中國人民銀行（中國央行 ）、國家金融監督管理總局31日再發布兩項重量級政策，包括降低存量房貸利率 以及優化差別化住房信貸政策。

兩部門發布的通知指出，統一中國全國商業性個人住房貸款 最低首付款（頭期款）比例政策下限。不再區分實施「限購」城市和不實施「限購」城市，首套住房和二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例政策下限統一為不低於20％和30％。

同時，將二套住房利率政策下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）加20個基點。首套住房利率政策下限仍為不低於相應期限LPR減20個基點。

各地可按照因城施策原則，在不低於上述全國統一的住房信貸政策基礎上，根據當地房地產市場形勢和調控需要，自主確定轄區內首套和二套住房最低首付款比例和利率下限。

人行並指，自9月25日起，存量首套住房商業性個人住房貸款的借款人可向承貸金融機構提出申請，由該金融機構新發放貸款置換存量首套住房商業性個人住房貸款。新發放貸款的利率水平由金融機構與借款人自主協商確定。