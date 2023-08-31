美國制裁中共西藏官員 北京：將對等採取簽證限制

對於美國對中共西藏官員的簽證限制措施，中國外交部發言人強調將會「對等採取簽證限制」。 （中新社）

雖然美國高官接連訪問中國，但雙方的紛爭仍在持續進行。近日美國以西藏寄宿制學校涉強制同化為由，制裁中共 西藏官員，對後者實施簽證限制，對此中國外交部31日強調，將會「對此次事件當中造謠抹黑、以及長期插手涉藏問題的美方人員，對等採取簽證限制」。

中國外交部發言人汪文斌31日下午在記者會上指出，「美方罔顧事實，炮製涉藏謊言，對中國官員實施非法制裁，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中方利益，嚴重違反國際關係基本準則。中方對此堅決反對，絕不接受」。他強調，中國將依法對此次事件當中造謠抹黑、以及長期插手涉藏問題的美方人員，對等採取簽證限制，「我們再次敦促美方尊重事實，改弦易轍，停止散布涉藏謊言，停止利用涉藏問題干涉中國內政」。

汪文斌日前曾指出，西藏寄宿制學校「恰恰是保護西藏人權和文化傳統的生動案例」，所謂「強制同化」純屬子虛烏有。「反觀美國，歷史上470多萬印第安土著居民慘遭屠殺，非洲裔、亞裔等少數族裔深受種族歧視之害」。

西藏問題近年來成為北京 與美國、英國、加拿大等國的重要外交爭端之一。此前，美國甫於2022年底制裁前中共西藏黨委書記吳英杰、西藏自治區公安廳長張洪波，指控兩人任內有「嚴重人權侵犯」。而2018年美國參眾議院都通過了《西藏旅行對等法》，要求中共政府允許美國記者、外交官、遊客以及希望探親的美籍藏人，不受限制地去西藏進行報導和旅行。

官方背景的中國藏學研究中心當代研究所副所長肖杰近日在港媒橙新聞撰文指出，截至2022年底，美國國會共提出300多項涉藏法案，其中正式通過的法案約60多項，形成一個相對龐大的涉藏政策體系，「成為制約中美關係的重大負面因素」，其中第117屆國會（2021—2023）共提出31項包含涉藏內容的法案，創下21世紀以來新高。

肖杰指出，「中美建交以來，每當兩國關係處於十字路口，美國國會議員提出的涉藏法案數量便會劇烈增加」，例如1980年代末期、1990年代末期，「如今中美關係又到了一個新的十字路口」。

而8月14日至16日在北京則召開了睽違7年之久的第7屆國際藏學研討會，透露北京就西藏議題的諸多立場。根據中共統戰部微信公眾號「統戰新語」消息，從1985年開始，西藏實施對接受義務教育 階段教育的農牧民子女包吃、包住、包學習費用的「三包」政策，2012年，西藏又在全大陸率先達成15年免費教育。如今西藏青壯年文盲率降至約0.5%。

此外值得注意的是，就目前通行的西藏英譯「Tibet」，上述平台還發文指出，「近年，如果你去過西藏，在許多城市的街頭巷尾留意過『西藏』的英譯，你會發現『Xizang』的比例正在大幅上升」。有中國學者公開呼籲，「擺脫西方和分裂勢力在涉藏話語上的概念陷阱，建立中國在國際涉藏話語體系中的主導地位，急需探索使用能夠準確表達中國立場的『西藏』一詞英文譯法」。