日稱排核汙水獲支持 中外交部：除了美國還有誰支持？

日本東京電力公司於當地時間24日下午1時左右開始將稀釋的福島核電廠核汙水排進大海。（Getty Images）

中日對核汙水 排放繼續互噴口水。針對美國表態支持日方相關舉措，並肯定日本 為排放決定的透明性做出努力，中國外交部發言人汪文斌29日在記者會指出，核汙水排海不是個別國家「開綠燈」就可暢行。

汪文斌說，世界上有近200個國家，「不知道除了美國之外，日方還能公開點出哪個支持日本排放核汙染水國家的名字。」

汪文斌表示，公開支持日本核汙染水排海的國家沒有幾個，絕大多數國家，包括日本國內眾多民眾都對排海持批評和反對態度並採取相應防範措施，這是不爭的事實。日方對此不應視而不見，更不能自欺欺人。

汪文斌強調，尤其需要指出的是，核汙染水排海事關海洋環境和人類健康，絕非日本一家私事，也不是個別國家出於政治目的「開綠燈」就可以暢行無阻。日方做法進一步暴露其重視強權而無視國際社會、重視一己私利而無視國際公共利益的本質。

此前，中通社報導，今年2月和2021年，韓國海洋科學技術研究所和北京 清華大學的研究人員分別對日本核汙水排海後的擴散情況進行模擬。韓國模擬顯示，受洋流影響，核汙水在抵達韓國前將先抵達美國西海岸。

中國的模擬則顯示，從長期來看，美國西海岸城市聖地亞哥附近海域的汙染物濃度將高於上海和日本宮崎。意味著日本的核汙水不光影響東太平洋海域，全球海域可能都受到波及。