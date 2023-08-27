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日本核汙水排海效應擴大 中國赴日旅遊團已開始退團

記者謝守真／即時報導
在日本於24日開始將核汙水排海後，大陸民眾赴日遊的熱度就迅速降溫。（中通社）
在日本於24日開始將核汙水排海後，大陸民眾赴日遊的熱度就迅速降溫。（中通社）

在中國文旅部日前公布第三批出境遊的目的地名單後，日本就再度成為中國民眾最熱門的海外旅遊目的地之一，即將到來的「十一」長假，日本更成為出境遊搜索熱門地。然而在日本24日正式啟動核汙染水排海後，中國民眾赴日遊的熱度快速降溫，甚至傳出已有旅客已開始退團。

據上海第一財經報導，從攜程旅行團搜索量來看，日本在近期的旅遊搜索量已超過泰國、新加坡衝上出境遊第一。目前攜程已上線的日本旅行團、目的地參團、私家團、半自助等產品多達逾2,000條。曾此前該平台的數據來看，中國「十一」長假前後日本旅遊原本有機會迎來爆發期。

攜程日本線負責人指出，攜程數據顯示，前一周日本團隊遊產品預訂量月增近九成，近期預訂10月1日出發的日本團隊產品量增長超過5倍。

但報導稱，自24日日本開始「排汙入海」後，已有不少中國旅客開始退團，整體市場出現變化。據攜程、同程、途牛和驢媽媽等中國主要線上旅遊平台26日的數據顯示，儘管日本旅遊產品仍在銷售中，但平台多已未將日本產品放在顯著位置。

於此同時，多家旅行社並反映，已經有一些客人開始退團。一家大型旅行社負責人透露，這幾天陸續接到部分客人的日本遊退團，還有部分客人原本打算「十一」長假期間赴日旅遊，現在也開始觀望，未及時下單。

報導指出，鑑於目前日本「排汙入海」事件持續發酵，中國不少旅遊業者表示，在接下來的營銷中，尤其是「十一」長假的旅遊路線推廣計劃中會做出調整，暫時不再大力推廣日本遊，或者會將日本旅遊的相關營銷計劃暫停。

有中國民眾表示，「我原本是打算『十一長假』去日本旅遊，已在準備簽證材料，但這幾天看到日本的排汙入海事件，我和朋友們也開始重新考慮假期出遊的目的地」。還有不少已取消日本行的中國民眾感嘆，「退票造成不少損失」，但不滿日本的「排汙入海」，也不得不先觀望。

一些激進的中國網友則在微博發文稱，「對日本的排核汙太憎惡，從我做起，拒絕購日貨，拒絕赴日旅遊」。還有人怒批，「停掉日本出境遊項目！現在是『戰爭』，不是兒戲！別花錢來給他們（日本）當槍使」。

部分近期赴日旅遊的中國民眾甚至成為攻擊目標：「不用回來了」、「有錢人吃不到日本空運的水產品了，只能組團去日本吃了」。

報導引述靠譜旅業執行長張致寧分析，原本被納入「出境團隊遊第三批名單」的日本，可望享受到中國「十一」長假帶來的消費紅利。但隨著日本核汙水排海引發的安全問題，中國旅客赴日旅遊預期將大幅降低。

張致寧預期，一旦中國旅客在「十一」期間「用腳投票」，在接下來相當長的時期內，日本的泛旅遊經濟可能都將因陸客減少而出現萎縮。

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