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歧視風波後 香港國泰航空首辦「內地」人才招聘會

記者陳政錄／即時報導
為扭轉形象，香港國泰航空計算招募更多中國籍員工。（中新社）
為扭轉形象，香港國泰航空計算招募更多中國籍員工。（中新社）

自今年5月爆發歧視風波後，香港國泰航空公司25日在深圳，舉辦首次中國內地人才招聘會，此次預計招聘200到300名中國籍乘務員，且今年國泰航將首次在中國啟動「見習機師計劃」，接受中國居民申請，是否有助扭轉形象受到關注。

據中新社，香港國泰航空公司25日在深圳舉辦首次的中國內地人才招聘會，將持續到8月30日。

國泰航空行政總裁林紹波說，「隨著香港和大陸全面恢復人員往來，大陸旅客不斷增多，國泰希望吸納更多優秀大陸人才。預計到2025年，大陸籍人才總數會達到約4,000人，其中包括見習機師、機艙服務員、資訊科技人員、客戶服務員、後勤人員等。」

林紹波說，國泰今年首次在中國大陸啟動「見習機師計劃」，也會通過港府的「大灣區輸入勞工計劃」，從中國招聘地勤人員到香港工作。預計到2025年，國泰來自中國大陸的空服員總數將擴展至1,000至2,000人，形成香港員工占比第一、大陸員工第二，亞洲其他國家第三的人員結構。

報導稱，通過面試後，中國籍乘務員會在香港接受培訓並以香港作為工作基地，薪資待遇與其他員工一致。

今年5月，香港國泰航空在社交平台上，被中國遊客爆料，空服員疑似用歧視性言語對待不會說英語的乘客，並引起多位中國網友關注和響應，大家陸續分享自己或其他陸客遭到歧視的經驗，國泰航空為此四度公開道歉並聲明整改，三名涉事空服員被解聘，連香港特首李家超也發聲表態，警告類似情況不容再次發生。

香港 歧視 灣區

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