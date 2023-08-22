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紐時：中國民眾陷經濟困境 對國家信心處最低點

夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事

紐時：中國民眾陷經濟困境 對國家信心處最低點

中央社台北22日電
紐約時報報導，在經濟陷入困境下，一般民眾不敢對未來抱期待，且擔心這只是困難的開端，對國家的信心更處於最低點。圖為北京市民。(歐新社)
紐約時報報導，在經濟陷入困境下，一般民眾不敢對未來抱期待，且擔心這只是困難的開端，對國家的信心更處於最低點。圖為北京市民。(歐新社)

紐約時報報導，在經濟陷入困境下，中國企業主正苦苦掙扎，一般民眾更對未來沒什麼期待。他們對經濟反彈的希望已經破滅，且擔心這只是不敢想像情況的開端，對國家的信心更處於最低點。

紐時這篇題為「對未來沒什麼期待：在經濟困境中掙扎的中國人」的調查報導直指，中國目前經濟衰退的現況，讓許多習慣了經濟持續成長、生活水平不斷提高的中國民眾感到震驚。如今，他們不得不應對生意不好做、個人財富縮減的問題。

報導指出，總結10多名受訪企業主和一般民眾的意見，

他們對中國經濟和國家未來的信心正處於最低點。如果他們曾對經濟反彈抱有希望，這種希望如今已經破滅。除了擔心這是不敢想像情況的開端外，他們也擔心中國政府沒有解決方案，且壞消息會不斷傳來。

一家汽車配件批發公司的李老闆表示，他曾覺得中國這個國家會慢慢變好，但如今最可怕的就是「大家都很迷茫，都不知道下步怎麼辦」。今年上半年，他公司的營收，比曾經封控好幾周的去年上半年還下滑15%。

報導指出，李老闆發現，像他公司一樣的其他企業也在苦苦掙扎。他的一些客戶是汽車修理廠，因為車主減少開支，有些修理廠已經關門。而他自己曾有4家店，如今2家已關門，且已解雇了2/3的員工，也不再投資新產品。同時，他曾試圖出售自己投資的一戶公寓，但即使把售價從人民幣330萬元(約45萬美元)降到290萬元(約39.6萬美元)，還是無人問津。

報導直指，依靠中國政府數據了解經濟狀況已變得越來越困難，官方已停止發布一些多年來一直定期發布的數據，其中包括創新高的青年人失業率。而官方發布的其他數據也夠糟糕，令人震驚。

這項報導提到，中國民眾的焦慮情緒普遍高漲，人們已開始多存錢、少花錢，促成了通貨緊縮。在中國西南部未大城市創辦教育初創公司、現年30多歲的劉先生說，往年他的公司營收每年能成長40%，但今年至今卻僅能持平，顯然是個壞消息。

手中擁有約1000萬(約136.8萬美元)現金、卻同時擁有2戶「爛尾樓」的劉先生說，他決心將每月支出控制在5000、6000元(約684~820美元)，其中包括一半的房租，既不打算換車，短期內也不打算買房。鑑於中國經濟可能還會連續幾年下滑，他已在今年稍早賣掉了所有中企的股票，且不會再碰任何中企股票，即使它們在美股或港股上市。

北京商業房地產顧問、現年44歲的戴先生，今年上半年收入不到10萬元(約1.3萬美元)，不但只有疫情期間的一半，更不到疫情前的15%。他的另一個收入來源是出租辦公室，但租戶已在半年前倒閉，讓他這筆收入落空。他坦言，自己「現在的心態就是躺平，對未來沒什麼期待」。

中國一家金融諮詢公司創辦人、自己卻也有一戶房子賣不出去的傅先生說，他今年的業務量激增，原因是許多中國富人在疫情期間意識到「再有錢也買不來安全或尊嚴」，所以向他求助，將金融資產轉移到境外。

至於傅先生自己，並沒有因業務量激增而擴張公司，反而把員工從12人自然減少到10人。他更對中國政府在疫情期間打擊了一個又一個行業大為震驚，「國家是要把你一鍋端了？還是讓你可以賺點錢」？並指自己曾相信只要努力工作一定會成功，現在卻擔心如何經營公司並不是最要緊的事。

報導指出，中國民眾因無法想像將如何擺脫惡性循環而感到絕望，並認為問題的根源是中國最高領導人習近平的意識型態。習近平「似乎不喜歡民營企業」，並已逐步廢除了曾讓中國取得經濟成功的一些市場經濟要素。

現年35歲的王先生今年稍早辭去了銀行工作，準備申請去澳洲讀研究所。他表示，去年秋天中共20大公布了新一屆領導人名單，全是習近平的親信，令他反感，「這個國家最後糾錯的能力已經喪失了」。

雖然王先生的父母很有錢，但他對自己是否能獲得雙親曾有過的同樣機會感到悲觀。他表示，「中國國內是不可能掙（賺）到錢的」，「現在想辦法不說保證現在的生活，只能保證一個基本的生活能力」。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

疫情 習近平 投資

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