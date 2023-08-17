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中國青年戀愛困境 社交圈固定、宅、不善表達排前3

記者陳政錄／即時報導
中國青年戀愛面臨社交圈固定、宅、不善表達等困境。示意圖。(中新社)
中國青年戀愛面臨社交圈固定、宅、不善表達等困境。示意圖。(中新社)

在結婚率、生育率屢創新低的背景下，隸屬共青團的「中國青年報」17日發布一份調查顯示，社交圈固定、宅、不喜社交和不善於表達，是中國年輕人戀愛交友的三重困境，另有過半受訪單身青年坦言自己在戀愛交友上不夠積極、超六成認同戀愛要趁早。

據中國青年報，近日該報社社會調查中心聯合問卷網，對2004名中國單身青年進行的一項調查顯示，對於當代中國年輕人面臨哪些戀愛困境，社交圈子固定(50.7%)位列第一，其次是宅、不喜社交(47.5%)，排在第三是不善於表達自己(46.0%)。

其他問題還有，閒暇時間被網路世界侵占(44.7%)，交友渠道有限(43.4%)，不懂怎麼和異性相處(41.7%)，工作忙沒時間(29.3%)。

此外，有55.6%的中國受訪青年坦言，自己在交友上不夠積極，受訪女性和00後（2000年後出生者）的積極性相對更弱。對於戀愛交友不夠積極的原因，58.8%的青年指出，是因為年輕人思想獨立有主見，不願將就。

同時，有62.3%的中國受訪青年認同年輕人戀愛要趁早， 56.1%認為早點走進戀愛關係有助於建立對愛和兩性的基本認知，懂得相處之道，46.9%覺得能更清楚什麼樣的人適合自己。

對於中國青年戀愛困境，南京大學社會學院副教授許琪認為，首先，要對年輕人寬容一些，尊重個體選擇。其次，要在觀念上給予引導，宣傳正向的擇偶觀，讓年輕人明白，婚姻生活有風險的一面，也有美好的一面。

最後，許琪說，要為年輕人創造更多的交友機會，打破職業隔離導致的社交圈受限。

據調查，有58.7%的中國受訪青年期待共青團舉辦交友主題活動，拓展青年交友圈，48.2%建議大學開好戀愛課，32.9%希望搭建中國國家公益婚戀服務平台，26.6%建議加強對中國婚介機構、交友網站的規範和監管。

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