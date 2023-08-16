拜登訪越前表態？越副總理：中國對越南重要性無可比擬

中共中央外辦主任與越南副總理陳流光會面。（取材自中國外交部網站）

昨在雲南昆明出席中國─南亞博覽會開幕式的中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅 ，昨天一併在昆明應約分別會見出席博覽會的斯里蘭卡 總理古納瓦德納、寮國國家副主席巴妮、尼泊爾副總統亞達夫、越南 副總理陳流光。其中，在美國總統拜登表明將很快訪問越南之際，越南副總統在與王毅會面時表明，中國對越南的重要性和特殊性無可比擬，是唯一兼具越南外交所有優先方向的國家，發展對華關係始終是越外交政策頭等優先。

在會見陳流光時，王毅說，習近平總書記和阮富仲總書記保持戰略溝通，為中越全面戰略合作夥伴關係健康穩定發展作出戰略指引、注入強勁動力。雙方要籌備好下階段高層往來，進一步深化戰略互信，共同維護好政權和制度安全，共同堅守黨的理想信念和社會主義方向。

陳流光則表示，在兩黨兩國領導人戰略引領下，越中關係穩步發展，友好合作邁上新高度、迎來新機遇。中國對越南的重要性和特殊性無可比擬，是唯一兼具越南外交所有優先方向的國家，發展對華關係始終是越外交政策頭等優先。

他說，越南珍視和平，珍視並衷心感謝中國同志對越南獨立和發展的無私幫助。越南反對並警惕外來干涉，將同中方加強高層往來，深化各領域務實合作。很高興擔任越中雙邊合作指導委員會越方主席，期待同中方建立良好關係，開好指導委員會會議。願在東盟中發揮應有作用，共同維護南海和平穩定，實現共同發展。

在與古納瓦德納會見時，王毅似刻意反諷西方的「債務陷阱」說法，表明要助力斯里蘭卡擺脫「貧困陷阱」和「不發展陷阱」；他表示，中方堅定支持斯里蘭卡維護主權獨立和民族尊嚴，願同斯加強治國理政經驗交流和各領域合作，助力斯有效應對金融債務問題挑戰，提高自主發展能力，擺脫「貧困陷阱」和「不發展陷阱」，加快工業化進程和農業現代化水平。

古納瓦德納表示，感謝中方堅定支持斯里蘭卡維護獨立、主權和領土完整，在斯里蘭卡面臨困難時給予及時有力幫助。斯將同中方共同落實習近平主席提出的一系列重要全球倡議，期待拓展雙方經貿投資等合作。

與巴妮會面時，巴妮表示，寮國願同中方攜手落實兩黨兩國最高領導人重要共識，密切高層往來，深化政治互信，加強經貿投資旅遊各領域合作，打造寮中命運共同體樣板。

與亞達夫會面時，亞達夫表示，尼方始終將對華關係作為外交政策優先方向，將繼續堅定奉行一個中國政策，堅守政治承諾，決不允許任何勢力利用尼泊爾領土從事反華活動。