拜登訪越前表態？越副總理：中國對越南重要性無可比擬
昨在雲南昆明出席中國─南亞博覽會開幕式的中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅，昨天一併在昆明應約分別會見出席博覽會的斯里蘭卡總理古納瓦德納、寮國國家副主席巴妮、尼泊爾副總統亞達夫、越南副總理陳流光。其中，在美國總統拜登表明將很快訪問越南之際，越南副總統在與王毅會面時表明，中國對越南的重要性和特殊性無可比擬，是唯一兼具越南外交所有優先方向的國家，發展對華關係始終是越外交政策頭等優先。
在會見陳流光時，王毅說，習近平總書記和阮富仲總書記保持戰略溝通，為中越全面戰略合作夥伴關係健康穩定發展作出戰略指引、注入強勁動力。雙方要籌備好下階段高層往來，進一步深化戰略互信，共同維護好政權和制度安全，共同堅守黨的理想信念和社會主義方向。
陳流光則表示，在兩黨兩國領導人戰略引領下，越中關係穩步發展，友好合作邁上新高度、迎來新機遇。中國對越南的重要性和特殊性無可比擬，是唯一兼具越南外交所有優先方向的國家，發展對華關係始終是越外交政策頭等優先。
他說，越南珍視和平，珍視並衷心感謝中國同志對越南獨立和發展的無私幫助。越南反對並警惕外來干涉，將同中方加強高層往來，深化各領域務實合作。很高興擔任越中雙邊合作指導委員會越方主席，期待同中方建立良好關係，開好指導委員會會議。願在東盟中發揮應有作用，共同維護南海和平穩定，實現共同發展。
在與古納瓦德納會見時，王毅似刻意反諷西方的「債務陷阱」說法，表明要助力斯里蘭卡擺脫「貧困陷阱」和「不發展陷阱」；他表示，中方堅定支持斯里蘭卡維護主權獨立和民族尊嚴，願同斯加強治國理政經驗交流和各領域合作，助力斯有效應對金融債務問題挑戰，提高自主發展能力，擺脫「貧困陷阱」和「不發展陷阱」，加快工業化進程和農業現代化水平。
古納瓦德納表示，感謝中方堅定支持斯里蘭卡維護獨立、主權和領土完整，在斯里蘭卡面臨困難時給予及時有力幫助。斯將同中方共同落實習近平主席提出的一系列重要全球倡議，期待拓展雙方經貿投資等合作。
與巴妮會面時，巴妮表示，寮國願同中方攜手落實兩黨兩國最高領導人重要共識，密切高層往來，深化政治互信，加強經貿投資旅遊各領域合作，打造寮中命運共同體樣板。
與亞達夫會面時，亞達夫表示，尼方始終將對華關係作為外交政策優先方向，將繼續堅定奉行一個中國政策，堅守政治承諾，決不允許任何勢力利用尼泊爾領土從事反華活動。
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