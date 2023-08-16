中國70座大中型城市 9成中古屋價下跌且跌幅擴大

7月份全國70個大中型城市的二手房價格，多達63個城市較6月下跌，也是連續3個月下跌。其中，北上廣深等一線城市全面下跌，二、三線城市平均也下跌，且一、二線城市跌幅擴大。圖為一名男子走在恒大集團開發的恒大綠洲未完工的住宅樓前。（路透資料照片）

中國國家統計局今天公布，7月份全國70個大中型城市的二手房價 格，多達63個城市較6月下跌，也是連續3個月下跌。其中，北上廣深等一線城市全面下跌，二、三線城市平均也下跌，且一、二線城市跌幅擴大。

至於新房，公布顯示，7月份這70個城市中，新建商品房價格有20個城市較6月上漲，遠少於6月份的31城；持平的1城；下跌的則達49城，遠多於6月份的38城。

澎湃新聞報導，這項數據顯示，7月份70城二手房（中古屋）價格平均較6月下滑0.47%，跌幅擴大0.03個百分點，造成二手房價連續3個月下滑；至於上漲的6個城市為昆明、北海、常德、大理、太原、惠州，其中昆明、北海的漲幅並列首位，但漲幅僅0.4%；唯一持平的城市則是贛州。

至於7月份二手房下跌的63個城市中，跌幅最大的10個城市依序為吉林、廣州、鄭州 、襄陽、徐州、深圳、青島、南京、宜昌、煙台（另溫州、無錫、重慶、大連同煙台），其中吉林、廣州、鄭州跌幅均達1%，深圳下跌0.9%；至於上海也下跌0.7%，北京 下跌0.6%。

這項數據顯示，7月份一線城市二手房價格較6月下降0.8%，降幅比6月擴大0.1個百分點；二線城市下降0.5%，降幅也比6月擴大0.1個百分點；三線城市下降0.4%，降幅與6月相同。

新房方面，7月份價格較6月上漲的20個城市中，西安上漲0.5%居冠，北京上漲0.4%居次，重慶、北海、大理上漲0.3%，上海上漲0.2%。至於下跌的城市中，宜昌下跌1%居冠，深圳下跌0.6%，廣州下跌0.2%。

若以一、二、三線城市區分，統計指出，一線城市新房價格平均呈持平狀態，與6月相同；二線城市平均下跌0.2%，低於6月的持平；三線城市平均下跌0.3%，跌幅大於6月的0.1%。

報導分析，7月中國房市整體仍處於下滑階段，由於官方促進房市政策具體細則並未在一、二線城市全面落地，政策的實際效力最快仍有待8月才能顯現。

中國房市專家認為，二手房價格下降主要還是屋主對房市信心不足，降價出售心態上升。而一線城市亟需推出具體鬆綁政策改善市場情緒，效果將明顯大於其他城市。