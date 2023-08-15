李尚福莫安會致詞：妄圖「以台制華」必將以失敗告終

李尚福在第11屆莫斯科國際安全會議上致詞。（取材自環球網）

據中國《環球時報》報導，應俄羅斯國防部 長蕭伊古、白俄羅斯 國防部長赫列寧邀請，中國國務委員兼國防部長李尚福於8月14日至19日赴俄羅斯出席第11屆莫斯科國際安全會議並訪問白俄羅斯。俄羅斯媒體15日引述李尚福在會議上的發言報導稱，中國與俄羅斯的軍事領域合作不針對第三國。李尚福還表示，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。中國統一是歷史大勢，在台灣問題上玩火、妄圖「以台制華」必將以失敗告終。

報導說，這是李尚福上任以來第二次訪問俄羅斯，也是首次訪問白俄羅斯，引發外媒關注。一些西方媒體在報導中稱，李尚福此訪展現了對那些西方想要孤立的國家的支持，並提到中俄近期曾舉行聯合軍演。

俄羅斯媒體報導稱，李尚福在莫斯科國際安全會議上表示，中國與俄羅斯的軍事領域合作不針對第三國；並表示，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。而俄羅斯外交部長拉夫羅夫發言時也批駁西方國家在台灣問題上的立場「極端虛偽」。

每年一屆的莫斯科國際安全會議於2012年首次舉行。報導稱，俄羅斯總統普亭15日在會議開幕式上發表視頻致辭時表示，儘管每個地區的安全挑戰都有其特殊性，但從本質上看，它們都是由西方的地緣政治冒險、利己主義和新殖民主義行動造成的。只有國際社會共同努力，才能減少全球和地區對抗，化解風險挑戰，增進國家間信任，為各國發展提供廣闊機遇。

據俄羅斯衛星網報導，李尚福在莫安會上說，中俄全面戰略協作夥伴關係進入新時代持續穩定發展。中俄軍事領域關係樹立了不結盟、不對抗、不針對第三方的合作典範。他表示，中國願在上合組織框架內加強安全工作，同時加強與伊朗和白俄羅斯的軍事合作。李尚福發言稱，中方願與各國軍隊持續加強軍事安全戰略互信和各專業領域務實合作，共建安全合作平台，為維護全球安全作出新的更大貢獻。

今日俄羅斯電視台則報導，在談到俄烏衝突時，李尚福表示，中國政府將推動和談，解決包括烏克蘭 危機在內的眾多衝突和國際問題。李尚福在發言中強調，中國統一是歷史大勢，在台灣問題上玩火、妄圖「以台制華」必將以失敗告終。

而據俄新社15日報導，俄國防部長蕭伊古會議期間與李尚福舉行的工作會面上表示，「俄羅斯與中國的合作既在雙邊基礎上，也以多邊形式在上合組織和上合組織+框架內進行。我們兩國是戰略夥伴、好鄰居和忠實朋友，保持著高水平的軍事聯繫。」他指出李尚福在開幕式上的實質性講話和對國際形勢的分析「值得高度關注」，稱15日的會面有助於深化兩國國防部傳統友好關係，有助於加強地區和全球安全。

華東師範大學俄羅斯研究中心助理研究員崔珩接受《環球時報》採訪時表示，中俄兩軍頻繁合作、高層密切交往體現出兩國之間的高度戰略互信。與俄羅斯合作就是反對西方的邏輯顯然不正確，這反映出西方一貫的逼迫他國「選邊站」的霸道思維。

在莫安會開幕式上普亭表示，北約正在不斷加強進攻能力建設，試圖將軍事對抗延伸至太空和信息空間，並利用軍事和非軍事手段施壓。同時，美國正在尋求重新調整其在亞太地區的合作體系。美國推行的所謂「印太戰略」，實際上就是為了打造由華盛頓控制的軍事政治聯盟。因此，俄羅斯不排除北約與「奧庫斯」(AUKUS)全面整合的可能性。

普亭說，俄烏衝突是西方「火上澆油」政策的結果。西方國家提供資金、供應武器裝備、派遣軍事顧問和僱傭兵都是為了加劇衝突，並將其他國家捲入其中。蕭伊古在會議上談及俄烏衝突時也稱，俄羅斯面對的不是烏克蘭軍隊，而是整個西方集團，亞太地區的個別國家最近也加入了這個集團。他還稱，西方國家正利用烏克蘭士兵測試武器。對於西方援烏的武器裝備，蕭伊古強調，在戰場上沒有什麼武器裝備是俄羅斯不能摧毀的。

紹伊古強調，俄羅斯也擁有集束炸彈。到目前為止，出於人道主義原因，俄拒絕使用這種彈藥，「但我們或將重新考慮這一決定」。

據俄羅斯媒體報導，第十一屆莫斯科國際安全會議開幕式主題為「多極世界下的全球安全現實」，俄羅斯邀請100多個國家和地區以及國際組織的官方代表參會。

俄外長拉夫羅夫會議上發言時表示，美國、北約和歐盟向烏克蘭供應越來越多的現代化武器，不斷煽動衝突，引發武器不受控制的擴散。西方國家這種冒險、不負責任的路線大大增加了核大國之間發生直接軍事衝突的威脅。俄羅斯讚賞中國、巴西、南非、埃及、印度等國家為幫助解決烏克蘭衝突的現實方法所做的努力。

拉夫羅夫還批評稱，西方國家公開宣稱致力於維護一個中國原則，同時又供應現代化軍事硬件以加強台灣軍事實力，這是一個「極端虛偽」的例子。

據俄羅斯《觀點報》15日報導，白俄羅斯總統盧卡申科在莫安會進行視頻致詞時表示：「白俄羅斯始終支持維護和平與安全，履行之前承擔的國際義務。白俄羅斯正與夥伴國家一起，在俄白聯盟框架下，盡最大努力加強合作，應對跨國挑戰和各類威脅。」他強調，白俄羅斯希望為了全世界以平等條件重啟歐洲和全球安全對話。