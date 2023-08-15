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中國國安部：有學校退休幹部招募敢死隊 密謀顛覆政權

中央社台北15日電
中國國安部披露，雲南一名學校退休幹部計畫從國外購買武器，並在國內招募「敢死隊」，密謀暴力顛覆國家政權。圖為中國國家主席習近平。(新華社)
中國國安部披露，雲南一名學校退休幹部計畫從國外購買武器，並在國內招募「敢死隊」，密謀暴力顛覆國家政權。圖為中國國家主席習近平。(新華社)

中國國安部今天披露，雲南某學校一名長期有「反動言論」的退休幹部，2016年間聯絡國外組織計畫購買武器，並在國內招募「敢死隊」，密謀暴力顛覆國家政權，但隨即被捕，反映了中國政治安全面臨的形勢。

中國國家安全部15日在其微信公眾號發布「政治安全是國家安全的根本，必須把握『四大屬性』」的文章，提到上述內容。

文章稱，中國國家安全機關工作在2016年間發現，雲南省某學校一名肅姓退休幹部，長期在網路上發表反動言論。當時，他主動聯絡國外敵對組織骨幹成員，策畫從國外購買武器，並在國內招募「敢死隊」，密謀「實施暴力行動」，並將這一行動命名為「中國班加西工程」，「妄圖顛覆國家政權」。

文章說，中國國家安全機關「積極行動」，在全案還處於犯罪策畫階段時，一舉將所有涉案人員逮捕歸案。而此案的偵破，從一個側面反映了中國「政治安全面臨的敵情形勢」。

這篇文章宣稱，長期以來，各種敵對勢力一直企圖在中國製造「顏色革命」，妄圖顛覆中共領導和中國社會主義制度，是中國「政治安全面臨的現實危險和長久危害」。

文章又說，「政治安全是國家安全的根本」，必須準確把握政治安全的根本性、人民性、複雜性、全局性等「四大屬性」，為「黨的長期執政、國家長治久安」、人民安居樂業提供堅強安全保障。

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