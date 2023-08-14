被湖南機場禁止入內？特斯拉：已在中國建立數據中心

美國車企特斯拉稱已在中國建立數據中心。 (美聯社)

近期有中國網友稱買了美國電動車 品牌特斯拉 的車，但有些管制區不能開入。對此，特斯拉14日在官方微博 稱，已在中國建立數據中心，以實現數據存儲的本地化。所有在中國市場銷售車輛所產生的數據，都會存在中國境內。

中國網友在微博爆料指出，在湖南岳陽三荷機場的停車場立有告示，寫道「涉密管制區域，禁止特斯拉（Tesla）入內」。機場公安表示，Tesla電動車帶有「某種模式」，車主離開後會對車身周邊環境進行錄影。引來車主抱怨稱，高價購買特斯拉，但無法開。

至於機場公安提及的「某種模式」，特斯拉在官方微博解釋，指的是「哨兵模式」（一些品牌也稱為「守衛模式」），該模式是目前主流智慧汽車標配的一種智慧安全配置，並非特斯拉獨有。特斯拉車輛出廠時，該功能默認處於關閉狀態，需要車主手動開啟才能使用。

手動啟用哨兵模式後，車輛上鎖並掛駐車擋時，如果檢測到附近可能存在損害或者盜竊車輛等威脅時，系統會向車主發出警報，並記錄車輛周圍的可疑活動，將視頻片段保存在已安裝的USB設備中。特斯拉強調，目前特斯拉車輛的這些數據只離線存儲在車內USB設備中，車主和特斯拉均不能遠程在線查看。

2021年10月中國主管部門聯合發布《汽車數據安全管理若干規定（試行）》後，特斯拉作為首批試點企業。規定提及汽車數據處理者開展重要數據處理活動，應當遵守「依法在境內存儲」規定；而因業務需要確需向境外提供重要數據的，汽車數據處理者應當落實數據出境安全評估制度要求，不得超出出境安全評估結論違規向境外提供重要數據。