中國醫療腐敗猖獗 有醫院院長收賄100套房

中國近期展開醫療行業強力反腐，相關弊端也被一一揭發。新華社

中國近期掀起醫藥反腐風暴，據中國央廣網報導，此次打擊醫療腐敗力度非常大。調查發現，中國醫療行業大到房產小到膠片，利益輸送無孔不入。更有醫院院長收賄100套住房，也有院長連幫病人拍一次X光片，也要收取人民幣2元的回扣。

中共 中央紀委國家監委7月28日召開動員會，部署紀檢監察機關配合開展全國醫藥領域腐敗問題集中整治，強勁的反腐風暴席捲整個醫藥行業，宣稱要從「大三甲」醫院到鄉鎮衛生院，醫療反腐「一竿子插到底」。

報導稱，此次醫藥領域反腐重點查處範圍擴大，強調「全領域、全鏈條、全覆蓋」。

四川省高級人民法院公布的一份刑事裁定書披露，2011年5月至2013年1月，丁某在擔任四川某知名三甲醫院信息中心計算機中心主任期間，在醫院採購設備的過程中，將項目信息提供給劉某，使其順利與某三甲醫院簽訂設備銷售合同。在此期間，劉某分三次送給丁某感謝費共計人民幣63萬元，丁某予以接受並用於生活消費。

安徽省宿州市埇橋區人民法院的一份裁判文書則顯示，張某在擔任安徽某醫藥公司業務四部經理期間，為了將新特藥品銷往宿州市埇橋區某衛生院，在該衛生院院長張某辦公室或居所等地，分35次給予張某藥品回扣共計人民幣222.501萬元。

北京 市密雲區人民法院公布的一份刑事判決書顯示，龐某在擔任北京市密雲區某鎮社區衛生服務中心內科副主任期間，接受高某藥品商所推銷藥品的使用提供幫助，多次收受高某給予的人民幣共計96萬1,363.70元。

此外根據裁判文書，曾轟動一時的雲南省第一人民醫院原院長王天朝更收受了100套住房。此外，他還收受汪某賄送的股權、人民幣50萬元等，收受張某賄送的價值人民幣47.48萬元的一輛豐田 漢蘭達越野車等。

江蘇省徐州市中級人民法院披露刑事裁定書顯示，2012年3月至2013年5月間，張某在擔任徐州某醫院功能檢查科主任期間，在與徐州某設備公司經濟往來中，利用職務上的便利，非法收受孫某給予的醫用膠片回扣。 2012年3月至11月每使用一張膠片給其人民幣2元回扣，2012年12月以後每使用一張膠片給其3元回扣，共計收受孫某給予的回扣人民幣8.3萬元。