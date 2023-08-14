我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普4大刑案纏身、中國蓋牌青年失業率

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

中國醫療腐敗猖獗 有醫院院長收賄100套房

記者賴錦宏／即時報導
中國近期展開醫療行業強力反腐，相關弊端也被一一揭發。新華社
中國近期展開醫療行業強力反腐，相關弊端也被一一揭發。新華社

中國近期掀起醫藥反腐風暴，據中國央廣網報導，此次打擊醫療腐敗力度非常大。調查發現，中國醫療行業大到房產小到膠片，利益輸送無孔不入。更有醫院院長收賄100套住房，也有院長連幫病人拍一次X光片，也要收取人民幣2元的回扣。

中共中央紀委國家監委7月28日召開動員會，部署紀檢監察機關配合開展全國醫藥領域腐敗問題集中整治，強勁的反腐風暴席捲整個醫藥行業，宣稱要從「大三甲」醫院到鄉鎮衛生院，醫療反腐「一竿子插到底」。

報導稱，此次醫藥領域反腐重點查處範圍擴大，強調「全領域、全鏈條、全覆蓋」。

四川省高級人民法院公布的一份刑事裁定書披露，2011年5月至2013年1月，丁某在擔任四川某知名三甲醫院信息中心計算機中心主任期間，在醫院採購設備的過程中，將項目信息提供給劉某，使其順利與某三甲醫院簽訂設備銷售合同。在此期間，劉某分三次送給丁某感謝費共計人民幣63萬元，丁某予以接受並用於生活消費。

安徽省宿州市埇橋區人民法院的一份裁判文書則顯示，張某在擔任安徽某醫藥公司業務四部經理期間，為了將新特藥品銷往宿州市埇橋區某衛生院，在該衛生院院長張某辦公室或居所等地，分35次給予張某藥品回扣共計人民幣222.501萬元。

北京市密雲區人民法院公布的一份刑事判決書顯示，龐某在擔任北京市密雲區某鎮社區衛生服務中心內科副主任期間，接受高某藥品商所推銷藥品的使用提供幫助，多次收受高某給予的人民幣共計96萬1,363.70元。

此外根據裁判文書，曾轟動一時的雲南省第一人民醫院原院長王天朝更收受了100套住房。此外，他還收受汪某賄送的股權、人民幣50萬元等，收受張某賄送的價值人民幣47.48萬元的一輛豐田漢蘭達越野車等。

江蘇省徐州市中級人民法院披露刑事裁定書顯示，2012年3月至2013年5月間，張某在擔任徐州某醫院功能檢查科主任期間，在與徐州某設備公司經濟往來中，利用職務上的便利，非法收受孫某給予的醫用膠片回扣。 2012年3月至11月每使用一張膠片給其人民幣2元回扣，2012年12月以後每使用一張膠片給其3元回扣，共計收受孫某給予的回扣人民幣8.3萬元。

北京 豐田 中共

上一則

中學者：碧桂園債務重組不樂觀 且恐波及數百城市

下一則

被湖南機場禁止入內？特斯拉：已在中國建立數據中心

延伸閱讀

4000萬現金、30斤黃金…常州名醫被抓 傳搜出1.5億資產

4000萬現金、30斤黃金…常州名醫被抓 傳搜出1.5億資產
中公布美CIA間諜案 軍工集團人員涉收賄洩密

中公布美CIA間諜案 軍工集團人員涉收賄洩密
中國百餘位醫院院長被查 一台設備回扣1600萬人民幣

中國百餘位醫院院長被查 一台設備回扣1600萬人民幣
涉收賄洩漏軍事機密給中國 美海軍2華裔水兵被捕

涉收賄洩漏軍事機密給中國 美海軍2華裔水兵被捕

熱門新聞

京東創辦人劉強東與妻子章澤天。(取材自Instagram)

劉強東夫婦移民美國、買億元豪宅？京東這樣說

2023-08-14 10:59
遊客在上海外灘觀光平台上遊覽。（新華社）

又貴又麻煩？ 新加坡媒體：外國人遊中國大減

2023-08-13 02:30
碧桂園董事局主席楊惠妍發文致歉。（網路照片）

碧桂園爆雷 股價跌成仙股 前女首富楊惠妍致歉

2023-08-13 11:20
中國國安部披露，雲南一名學校退休幹部計畫從國外購買武器，並在國內招募「敢死隊」，密謀暴力顛覆國家政權。圖為中國國家主席習近平。(新華社)

中國國安部：有學校退休幹部招募敢死隊 密謀顛覆政權

2023-08-15 11:19
上海移民公司外聯出國董事長驚傳遭逮捕。(取自外聯出國官網)

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

2023-08-10 10:09
網傳小華買車圖。（取材自股城網）

鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼

2023-08-12 09:30

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現
罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多