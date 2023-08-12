中國掀醫藥反腐風暴 多家藥廠因嚴格監管取消IPO計畫

中國官方加強醫藥領域反腐，許多醫藥公司因此擱置了首次公開募股（IPO）計畫。圖為一家藥廠工人在包裝藥品。（新華社資料照片）

中國醫藥界近日掀起反腐風暴，除傳出超過160名醫院院長書記落馬、醫藥股大跌、學術活動被推遲，藥廠與醫療設備廠商也難逃被查命運，也導致越來越多的中國醫藥公司擱置了首次公開募股（IPO）計畫。

路透報導，製藥業成為中國監管機構關注的最新行業。中共中央紀委國家監委7月底召開動員會，針對藥品和醫療設備銷售商賄賂醫生等腐敗問題集中整治，要求「堅持受賄行賄一起查，集中力量查處一批醫藥領域腐敗案件」。

因此，報導指出，中國官方對該行業IPO候選人的審查更加嚴格。雖然中國已改革了IPO制度，使其更加市場化，上市不再需要證券 監管機構的批准，但這些事件，仍舊表明中國監管機構對公司融資的影響力。

如疫苗 製造商上海榮盛生物科技有限公司因銷售費用（產品或服務在分發、營銷、銷售等環節中產生的成本）比例過高引起監管機構關注，在終止了IPO計畫。根據證券備案文件，榮盛過去三年的銷售費用相當於收入的三分之一，上海證券交易所因此詢問榮盛是否存在「未公開的向客戶轉讓利益」的情況。

無獨有偶，另一家製藥商福建閩東力捷迅藥業有限公司，也在深交所詢問其包括學術研討會在內的促銷活動的細節和理由後，撤回了上市申請，該公司過去三年的銷售費用占其收入的近一半。

報導引述上海一家國有券商的IPO銀行家指出，由於反腐敗運動，「製藥商的銷售費用問題成為人們關注的焦點」。另一位銀行家表示，由於不確定性不斷上升，製藥商正在踩剎車其IPO計畫。

上述兩家公司及兩家交易所並沒有立即回覆路透的置評請求，但他們在回應證券交易所詢問時均表示，其銷售行為合理，不存在利益轉讓情況。

據報導，數據顯示，今年截至目前為止已至少有12家醫藥公司暫停在中國的IPO計畫，但除了上述兩家公司外，尚不清楚加強審查是否起到了一定作用。報導並稱，今年截至目前有14檔醫療保健相關股票 上市，但去年同期有27檔。