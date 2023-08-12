我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國掀醫藥反腐風暴 多家藥廠因嚴格監管取消IPO計畫

接生扯斷嬰兒頭 喬州醫院還想裝沒事：建議直接火化

中國掀醫藥反腐風暴 多家藥廠因嚴格監管取消IPO計畫

記者陳宥菘／即時報導
中國官方加強醫藥領域反腐，許多醫藥公司因此擱置了首次公開募股（IPO）計畫。圖為一家藥廠工人在包裝藥品。（新華社資料照片）
中國官方加強醫藥領域反腐，許多醫藥公司因此擱置了首次公開募股（IPO）計畫。圖為一家藥廠工人在包裝藥品。（新華社資料照片）

中國醫藥界近日掀起反腐風暴，除傳出超過160名醫院院長書記落馬、醫藥股大跌、學術活動被推遲，藥廠與醫療設備廠商也難逃被查命運，也導致越來越多的中國醫藥公司擱置了首次公開募股（IPO）計畫。

路透報導，製藥業成為中國監管機構關注的最新行業。中共中央紀委國家監委7月底召開動員會，針對藥品和醫療設備銷售商賄賂醫生等腐敗問題集中整治，要求「堅持受賄行賄一起查，集中力量查處一批醫藥領域腐敗案件」。

因此，報導指出，中國官方對該行業IPO候選人的審查更加嚴格。雖然中國已改革了IPO制度，使其更加市場化，上市不再需要證券監管機構的批准，但這些事件，仍舊表明中國監管機構對公司融資的影響力。

疫苗製造商上海榮盛生物科技有限公司因銷售費用（產品或服務在分發、營銷、銷售等環節中產生的成本）比例過高引起監管機構關注，在終止了IPO計畫。根據證券備案文件，榮盛過去三年的銷售費用相當於收入的三分之一，上海證券交易所因此詢問榮盛是否存在「未公開的向客戶轉讓利益」的情況。

無獨有偶，另一家製藥商福建閩東力捷迅藥業有限公司，也在深交所詢問其包括學術研討會在內的促銷活動的細節和理由後，撤回了上市申請，該公司過去三年的銷售費用占其收入的近一半。

報導引述上海一家國有券商的IPO銀行家指出，由於反腐敗運動，「製藥商的銷售費用問題成為人們關注的焦點」。另一位銀行家表示，由於不確定性不斷上升，製藥商正在踩剎車其IPO計畫。

上述兩家公司及兩家交易所並沒有立即回覆路透的置評請求，但他們在回應證券交易所詢問時均表示，其銷售行為合理，不存在利益轉讓情況。

據報導，數據顯示，今年截至目前為止已至少有12家醫藥公司暫停在中國的IPO計畫，但除了上述兩家公司外，尚不清楚加強審查是否起到了一定作用。報導並稱，今年截至目前有14檔醫療保健相關股票上市，但去年同期有27檔。

證券 疫苗 股票

上一則

中揭CIA間諜案 官媒：美滲透數位化 多點開花、平台聯動

下一則

難度不亞於考研 揭祕浙江道教學院「修仙之路」

延伸閱讀

時隔三年 中國首艘國際郵輪從上海出發赴日本

時隔三年 中國首艘國際郵輪從上海出發赴日本
上海最大移民仲介老闆被捕 反映中國資本管控趨緊

上海最大移民仲介老闆被捕 反映中國資本管控趨緊
路透：Amazon有意成為安謀IPO主要投資人

路透：Amazon有意成為安謀IPO主要投資人
彭博：ARM力拚IPO估值 目標600億到700億美元

彭博：ARM力拚IPO估值 目標600億到700億美元

熱門新聞

(取自推特)

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

2023-08-07 08:03
在成都舉行的第31屆世界大學生夏季運動會田徑項目女子100米欄決賽中，中國選手吳艷妮以12秒76的成績奪得亞軍。( 取材自澎湃新聞／視覺中國圖)

世大運／有顏值有實力 「田徑女神」100米欄奪銀 招牌動作揭祕

2023-08-06 07:30
上海移民公司外聯出國董事長驚傳遭逮捕。(取自外聯出國官網)

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

2023-08-10 10:09
解放軍宣傳片「逐夢」提到山東艦在西太平洋曾遭「外軍」環形偵察。圖為山東艦4月在渤海展開艦機訓練。（取材自南部戰區微博）

中美航母首交手？ 央視曝山東艦日前遭26軍機環形偵察畫面

2023-08-06 02:30
白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

2023-08-02 06:30
2022年底，多年來一直低調的中植高管罕見地公開露面為企業做宣傳。（取材自中植發布）

中植集團爆雷 陷2300億債務違約 若倒下影響堪比海航

2023-08-05 02:22

超人氣

更多 >
社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道

社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道
美國人省錢少買 三種食品銷售大減

美國人省錢少買 三種食品銷售大減
槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇
中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害
低熱量、高纖維 除了蘋果…吃這9種水果甩肉

低熱量、高纖維 除了蘋果…吃這9種水果甩肉