中國反腐風暴擴至醫藥界 已159位醫院院長、書記被查

中國全國集中整治醫藥購銷領域腐敗問題。（取材自第一財經）

在經濟成長放緩下，中國今年持續掀起反腐風暴，包括金融、體育、國企、民企等多領域，其中據陸媒統計，今年以來中國已至少159位醫院院長、書記被查，數量超過去年全年的兩倍，有業內人士稱，此舉有望扭轉過去中國醫藥行業重銷售、輕研發的現狀，有利產業長期發展。

據中國官媒中新社旗下「國是直通車」，今年中國醫藥領域反腐，已經進入所謂的「深水區」。例如上月21日，中國國家衛健委會同10個部門，召開會議部署展開為期1年的中國全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作。

此外，上月25日、28日，中國擬修正刑法加大教育醫療等領域行賄需從重處罰，提請中國全國人大會議審議，中共 中紀委表示，已配合中國全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作動員部署視訊會議召開，強調緊盯領導幹部和關鍵崗位人員。

在此之下，近日以來，例如賽倫生物7月31日發布公告稱，公司董事長范志和因涉嫌職務犯罪被實施留置並立案調查；8月4日，廣東三家醫院的幹部因涉嫌嚴重違紀違法被通報；8月5日，西藏紀監委通報西藏自治區藏醫院黨委書記唐榮科涉嫌嚴重違紀違法；8月7日，廣東揭陽市揭西縣前衛生局黨組書記、局長張壯權嚴重違紀違法被開除中共黨籍和取消退休 待遇。

「國是直通車」統計，在中國當局持續高壓反腐下，目前，中國全國已有至少159名醫院院長、書記被查，且自8月以來，已至少有10場即將舉辦的醫療行業學術會議、論壇等宣布延期，業內大都認為與此次反腐行動有關。

北京 市鑫諾律師事務所高級合夥人展曙光說，有部分藥企之所以熱衷舉辦醫療學術會議，主要是出於擴大藥品知名度及影響力的目的，「還能讓醫藥代表好好招待一下醫生」。

醫法彙創始人、律師張勇表示，過去，很多醫藥企業寧願投入營銷費用去維護關係，也不願將錢投入研發，這種現像不利於打造公平競爭的市場環境，因此醫藥領域反腐有助於改善這類情況。